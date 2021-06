Der Künstler kündigt das Finale seiner Abschiedstour an. Zwei Konzerte seiner Welttournee führen ihn auch nach Deutschland - eins davon nach Hessen.

Neben dem Konzert am 27. Mai 2022 in Frankfurt spielt Elton John auch am 29. Mai 2022 in Leipzig.

Der Vorverkauf startet an allen autorisierten Vorverkaufstsllen am 2. Juli um 10 Uhr. Zuvor gibt es einen exklusiven Presale bei Eventim ab dem 30. Juni, 10 Uhr.