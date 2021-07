hr1 präsentiert: Die VELO Frankfurt 2021

Endlich wieder Live-Fahrradfestival: Das große Open-Air-Fahrradfestival in der Mainmetropole findet am 21. und 22. August 2021 auf dem Außengelände der Eissporthalle Frankfurt statt. An beiden Tagen können Sie online jeweils zwischen zwei verschiedenen Zeitslots wählen.

Die VELO Frankfurt bietet als Sommerfest rund ums Rad allen Fahrradbegeisterten optimale Bedingungen, sich in entspannter Atmosphäre von Experten beraten zu lassen und Fahrräder auf der 400 Meter langen Teststrecke auszuprobieren. 100 Aussteller und Marken präsentieren sich rund um die Trendthemen E-Bike, Radreise und Cargobike & Family.

Und als großes Special wird hr1 auf der Veranstaltung mit einem eigenen hr1-DJ vertreten sein - tanzen Sie mit zu groovigen Beats bei (hoffentlich) tollem Sommerwetter.

Öffnungszeiten:

21. und 22. August 2021, 10:00 bis 18:30 Uhr

Zeitslot 1: 10:00 - 14:00 Uhr

Zeitslot 2: 14:30 - 18:30 Uhr

Preise:

7,00 € Erwachsene / 5,00 € ermäßigt* (Kinder ab 14 Jahren, Schüler, Studenten, Auszubildende, Schwerbehinderte (ab GdB 50))

Eintritt frei: Kinder bis zum 14. Lebensjahr in Begleitung eines Erziehungsberechtigten, Begleitpersonen von Schwerbehinderten mit Merkzeichen B (mit gültigem Nachweis)

*** Achtung: Tickets sind nur hier online erhältlich! ***

Weitere Infos, Hygienehinweise und Corona-FAQ finden Sie unter velofrankfurt.com