Multitalent James Taylor legt während seiner Tour auch einen Halt für ein Konzert in der Bankenstadt ein. Als sechsfacher Grammy-Gewinner und Mitglied sowohl der Rock and Roll Hall of Fame als auch der Songwriters Hall of Fame gehört er zu den einflussreichsten zeitgenössischen Singer-Songwritern der US-amerikanischen Musikszene.

James Taylor & his All Star Band kommen im Rahmen ihrer Frühlingstour 2022 nicht nur für Konzerte nach Düsseldorf, Hamburg, Berlin und Stuttgart - sondern auch nach Frankfurt.

Der Vorverkauf startet an allen autorisierten Vorverkaufsstellen am Freitag, den 16. Juli um 10 Uhr.