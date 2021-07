Im nächsten Jahr wird Niedeckens BAP unter dem Motto "Schließlich unendlich Tour 2022" endlich wieder unterwegs sein und kommt am Freitag, 3. Juni, nach Fulda auf den Uniplatz und am Donnerstag, 3. November 2022, in die Jahrhunderthalle nach Frankfurt.

Der exklusive Vorverkauf bei der Fuldaer Zeitung startet ab 16. Juli, offizieller VVK ist dann ab Montag, den 19.07.2021. Tickets gibt es ab 43,90 Euro.

"Niedecken feiert 70&1" im März 2022

"Wir scharren schon ungeduldig mit den Hufen, um endlich wieder auf Tour gehen zu können und live zu spielen", sagt Wolfgang Niedecken voller Vorfreude. Denn eigentlich sollte bereits am 30. März 2021 eine große Geburtstagssause in der Lanxess-Arena stattfinden. Richtig schön von langer Hand geplant als ganz besonderer Festtag. Aber wegen der Pandemie fiel das Fest aus. Trotzdem bleibt die Idee des Geburtstagskonzertes bestehen und wird nun getreu dem Motto "Niedecken feiert 70&1" am 30. März 2022 nachgeholt.

Es wird dann fast drei Jahre her sein, dass die Band ein Live-Konzert gespielt hat, nachdem 2019 die ausführliche "Live & deutlich"-Tour mit einem herrlichen Sommer-Open-Air in Bonn zu Ende ging.