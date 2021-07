Die Entertainer-Legende Tom Jones kommt nach Deutschland! Der walisische Popsänger macht auch Station in Hessen und spielt ein Konzert auf dem Domplatz in Fulda. Der Ticket-Vorverkauf startet am Freitag, den 16. Juli.

Im Frühjahr erschien das neue Album mit dem Titel "Surrounded by Time" von Tom Jones. Im kommenden Jahr wird sich eine gleichnamige Tour anschließen und am Mittwoch, 20. Juli 2022, ist Tom Jones um 20 Uhr auch in Fulda auf dem Domplatz zu erleben.

Der Vorverkauf startet an allen autorisierten Vorverkaufsstellen am Freitag, den 16. Juli um 10 Uhr.