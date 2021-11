Der große Entertainer und Wahl-Hamburger macht für seine geplante Albumtour "Udopium 2022" auch Zwischenstation in der Bankenstadt. Ende Mai gibt er ein Konzert in der Frankfurter Festhalle. Der allgemeine VVK startet am 5. November um 11 Uhr.

Mehr als 1000 Tage ohne Udo On Stage! Mehr als 1000 Nächte in Gedanken – wann ist es endlich wieder soweit? Nach seinen spektakulären Stadien- und Arenen-Touren mit mehr als einer Million Zuschauern, mussten die Fans lange auf Udo live verzichten.

Aber das Warten hat nun ein Ende: In 13 Städten wird er vom Mai bis Juli unterwegs sein. Dann auch am 31. Mai 2022 in der Festhalle Frankfurt und am 09. Juli 2022 in der SAP Arena Mannheim.

"Endlich", sagt Udo, "denn die verdammte Pandemie hat uns allen auch die geplanten fetten Panik-Partys geklaut. Aber jetzt ist endlich wieder alles klar – wir sehen uns wieder!"