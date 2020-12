Die niederländische Sängerin Ilse DeLange, bekannt aus der siebten Staffel von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert", gastiert im Dezember 2021 in Frankfurt.

In ihrer Heimat ist Ilse DeLange längst ein Star. Seit 1998 veröffentlicht die Musikerin Alben, die in den Niederlanden durchgängig mit Gold und Platin ausgezeichnet wurden. 2014 landete sie mit The Common Linnets auf dem 2. Platz beim Eurovision Song Contest.

Ihr Herz schlägt für Country und Americana, gleichzeitig unternimmt sie immer wieder begeisterte Ausflüge in die Popmusik. "Ich gehe sehr gerne Risiken ein und liebe es, wenn das Ergebnis dabei offen ist - wie bei meinen leidenschaftlichen Ausflügen in den Pop. Aber ich werde am Ende immer ein Country-Girl bleiben, denn die einfachen Geschichten von Country und Americana, bei denen das Herz direkt an der Oberfläche schlägt, ist für mich die Musik, mit der ich alt werden will", sagt sie.