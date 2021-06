Der Marathon in Kassel wird auch in diesem Jahr nur virtuell stattfinden. An drei Wochenenden stehen 5km, 10km, Halbmarathon und Marathon oder ein Staffel-Marathon zur Auswahl.

Trotz der allgemein verbesserten Situation aber aufgrund der immer noch nicht hundertprozentig abzuschätzenden Lage im Herbst haben die Veranstalter sich entscheiden, den für das Wochenende vom 17. bis 19. September 2021 vorgesehenen EAM Kassel Marathon als Präsenzveranstaltung in der ursprünglichen Form abzusagen. Ein Event mit mehreren tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern und mit großem Publikum sei auch im Herbst noch nicht in gewohnter Form realisierbar heißt es.

Deshalb gibt es 2021 den "worldwide EAM Kassel Marathon Cup" als virtuelle Cup-Serie, die an drei Wochenenden ausgetragen wird. Vom 9. – 11. Juli werden 10km gelaufen, vom 6. – 8. August 15km und am eigentlichen Marathonwochenende vom 17. – 19. September stehen 5km, 10km, Halbmarathon und Marathon oder ein Staffel-Marathon zur Auswahl. Die Anmeldung ist ab dem 1. Juli auf der EAM Kassel Marathon Homepage geöffnet .