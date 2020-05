Thomas Koschwitz ist nicht nur begeisterter Radfahrer, sondern auch ein Virtuose an der Fahrradklingel. Glauben Sie nicht? Na dann hören Sie selbst! Erkennen Sie, welchen hr1-Hit Thomas klingelt und gewinnen Sie mit etwas Glück einen Gutschein für mehr Spaß beim Radeln.

Ab dem 2. Juni gibt es jeden Morgen um kurz nach 8 Uhr ein kleines Klingel-Konzert in unserer Frühsendung "Koschwitz am Morgen". Das ist unser Gruß an die immer zahlreicheren Radfahrerinnen und Radfahrer bei uns in Hessen.

Erkennen Sie den hr1-Hit auf der Fahrradklingel

Denn vor allem durch die Corona-Pandemie erlebt das Fahrrad gerade einen echten Boom. Klar, wie kann man auch besser an der frischen Luft aktiv sein und dabei möglichst genau alle Abstandsregeln einhalten? Egal ob Familienausflug oder die Fahrt zur Arbeit - in Hessen schwingen sich immer mehr Menschen auf den Sattel.

Deshalb wollen wir Ihnen einen zusätzlichen Motivationsschub geben und verschenken jeden Morgen einen Gutschein für alles, was Sie rund um Ihr Fahrrad gebrauchen können. Also, machen Sie mit! Wenn Sie erkennen, welchen hr1-Hit wir Ihnen auf der Fahrradklingel vorspielen, rufen Sie schnell an unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 - 155 11 11.

Weitere Informationen Infos zum Gutschein-Sponsor Der Sponsor unserer Fahrrad-Gutscheine ist Lucky-Bike in Wiesbaden und Kassel. Die Gutscheine sind auch online einlösbar. Ende der weiteren Informationen

Profi-Tipps und Neuheiten auf der VELOWeek

Messen sind zwar im Moment in der üblichen Form nicht möglich, dafür sind viele aber online zugänglich und somit offen für alle. Wir präsentieren deshalb in diesem Jahr die VELOFrankfurt Week im Netz . Sie findet vom 15. bis 21. Juni 2020 statt und wird eine vielseitige, virtuelle und crossmediale Informations- und Dialogplattform rund um das Thema Fahrrad.

Machen Sie einen virtuellen Festival-Rundgang und stöbern Sie nach Neuheiten: Vorträge, Workshops, Podcasts und interaktive Diskussionsrunden bringen Sie auf den neuesten Stand. Natürlich werden wir auch im Programm von hr1 auf alles Wissenswerte rund ums Radfahren schauen.

Sendung: hr1, hr1-Koschwitz am Morgen, 2.6.2020, 5-9 Uhr