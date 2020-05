Laith Al-Deen kommt am 21. Mai 2020 ins Autokino nach Gießen und stellt bei uns sein brandneues Album "Kein Tag umsonst" in einer exklusiven Vorab-Premiere live vor!

Es gibt kaum jemanden in Deutschland, der den Namen Laith Al-Deen noch nie gehört hat. Der Sänger von Hits wie "Bilder von Dir", "Dein Lied" oder "Keine Wie Du" prägte von Anfang an maßgeblich den Deutsch-Pop. Dabei verkaufte der Künstler Millionen Tonträger und erntete Goldene Platten sowie Top Chart-Platzierungen. Während seiner Zeit in der deutschen Musiklandschaft verlor Laith Al-Deen nie an Leidenschaft, Qualität und Neuerfindungsdrang, was sein letztes Album "Bleib Unterwegs" bis an die Spitze der Deutschen Charts brachte.

Kein Tag umsonst

Es bleibt ein energetischer Augenblick, wenn "Kein Tag umsonst" anklingt. Denn bei Laith Al-Deens neuem Album wird schon nach wenigen Zeilen klar, dass hier jemand etwas zu erzählen hat. Es ist eine Mischung aus Güte und Fragezeichen, tiefsinnigen Sequenzen und lebendigen Momenten, eine, die Aufmerksamkeit fordert. Zudem strotzt das Album vor packenden Melodien, die Al-Deens unverkennbare Stimme untermalen. "Kein Tag umsonst" erscheint am 22. Mai 2020 via earMUSIC. Die 12 brandneuen Songs zeigen einen Laith Al-Deen, der im Leben angekommen ist. Das Album dreht sich um die Dinge, die einem Halt geben und im Leben verankern. In Zeiten des Wandels und der Selbstoptimierung kennen viele Menschen das Gefühl, den eigenen Ansprüchen nicht gerecht zu werden.

Laith ruft in "Kein Tag umsonst" dazu auf, einen Schritt zurückzutreten, das eigene Leben wieder schätzen zu lernen und sich auf das, was zählt, zu besinnen. Ein besonderer Reiz der Songs liegt in ihren thematischen Überlappungen - immerhin stecken in ihnen über 20 Jahre Berufserfahrung – die musikalisch aufregend klingen, ohne dabei die Melodik zu vernachlässigen. Laith Al-Deens einzigartig kraftvolle Stimme schafft es dabei, jedem Song einen unvergleichlichen Charme zu verleihen. "Kein Tag umsonst" ist vielfältig, sei es das klangvolle "Du bist es wert", oder der reflektierende Titelsong "Kein Tag umsonst", und verliert niemals die unverkennbare Handschrift des Musikers.

Konzert im Autokino ist zugleich exklusives Pre-Listening

Besondere Zeiten erfordern besondere Ideen: So stellt Laith Al-Deen Lieder seines neuen Albums in Form eines Pres-Listenings im Autokino Gießen vor. Offiziell erscheint "Kein Tag umsonst" am Freitag, den 22. Mai 2020. Laith spielt auf einer Bühne neben der Leinwand. Man sieht ihn zugleich auch auf der 140 Quadratemeter großen Leinwand. Über eine bestimmte UKW-Frequenz ist der Ton im jeweiligen Autoradio zu hören. Das Autokino hat insgesamt 250 Stellplätze.

Folgende Sicherheits-Vorschriften sind zu beachten

Zu beachten sind insbesondere vor Ort die aktuell geltenden Abstands- und Hygienevorschriften. So ist es auf dem Gelände nicht möglich das Auto zu verlassen – außer für den Besuch der sanitären Einrichtung. Aber auch hier gilt des Gebot des Abstandes. Den Anweisungen des Ordnungspersonals vor Ort ist zwingend Folge zu leisten. Laith Al-Deen wird vor Ort auf einer Bühne live spielen. Übertragen wird das Konzert aber auch auf die 140qm große Autokinoleinwand. Der Ton wird direkt per UKW Sender in die Autoradios übertragen. Pro Auto dürfen sich max. 2 Personen oder 3-4 Personen aus einem weiteren Haushalt befinden.

Lichthupe statt Klatschen

Auf dem Autokino-Gelände sind auch die Lärmschutzbedingungen einzuhalten. So ist es nicht gestattet laut zu klatschen oder zu schreien, ebenso wenig wie zu hupen. Statt Applaus ist die Nutzung der "Lichthupe" ausdrücklich gewünscht. Die Motoren müssen nach der Einweisung sowie während des Konzertes ausgeschaltet sein und die Autofenster sind – außer zur Sauerstoffversorgung – grundsätzlich geschlossen zu halten.