"Mein größter Depeche-Mode-Moment ist..." - Unter dieser Überschrift wollen wir Ihre schönsten, besten, lustigsten und emotionalsten Geschichten, Bilder und Erlebnisse mit dieser Band sammeln und aufbereiten. Erzählen Sie uns, was Sie mit den Musikern und ihrer Musik verbindet!

Am 29. Oktober wollen wir in hr1 mit Ihnen "40 Jahre Depeche Mode" feiern. Und das den ganzen Tag lang. Denn genau an diesem Tag, vor 40 Jahren, standen Dave Gahan, Martin L. Gore, Andrew Fletcher und Vince Clarke zum ersten Mal als Depeche Mode auf der Bühne. Sie hatten in dieser Besetzung zwar schon seit Juni zusammengespielt. Doch hießen sie da noch Composition Of Sound.

Depeche Mode Bild © picture-alliance/dpa

Mit jenem Konzert am 29. Oktober 1980 in London aber legten Depeche Mode den Grundstein für ihre Weltkarriere. Mit den Songs, die sie an diesem und weiteren Abenden spielten, überzeugten sie wenige Tage später einen gewissen Daniel Miller - Chef des kleinen Plattenlabels Mute. Mit ihm nahm die Band noch im November den Song "Photographic" für eine Compilation auf und anschließend "Dreaming Of Me", welcher am 20. Februar 1981 als erste Single veröffentlicht wurde. Im Oktober 81 folgte das Debütalbum "Speak & Spell". Der Rest ist eine musikhistorische Erfolgsgeschichte.

Depeche Mode gelten weltweit als eine der Bands mit den treuesten Fans. Besonders in Deutschland genießt die Gruppe ein hohes Ansehen. Und das sicher auch bei den hr1-Hörer*innen. Deshalb interessieren uns Ihre Geschichten. Was verbindet Sie mit Depeche Mode? Haben Sie den Musikern in den 80ern modisch nachgeeifert? Haben Sie in der Disco Dave Gahans Tanzstil kopiert? Wie haben Sie die kritische Phase der Band in den 90ern erlebt, als Alan Wilder ausstieg und Dave Gahan fast an einer Überdosis gestorben wäre? Schildern Sie uns frei nach dem Motto: "Ich weiß noch ganz genau..." Ihre Erinnerungen.

Wenn Sie dann auch noch Fotos von alten Eintrittskarten, von Konzerten, oder von sich selbst im Depeche-Mode-Look haben, umso besser. Wir freuen uns auf Ihre Geschichten!

Welcher ist Ihr ganz persönlicher Depeche-Mode-Moment?

Sendungen: hr1-Koschwitz am Morgen, hr1 am Vormittag, hr1 am Mittag, hr1 am Nachmittag, hr1 Lounge, 29.10.2020, 5-24 Uhr