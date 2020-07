"Mein größter Queen-Moment ist..." - Unter diesem Vorzeichen wollen wir Ihre schönsten, besten, lustigsten und emotionalsten Geschichten, Bilder und Erlebnisse mit der Band sammeln und aufbereiten. Füllen Sie hier das Formular aus oder beteiligen Sie sich bei hr1-Facebook und machen Sie mit!

Am 20. Juli feiert hr1 "50 Jahre Queen - die Stimme, die Story, die Songs" - und das den ganzen Tag lang. Sie werden an dem Aktionstag natürlich auch beteiligt - doch dafür brauchen wir Ihre Hilfe und Unterstützung.

Welche besondere Erinnerung verbinden Sie mit Queen?

Frei nach dem Motto: "Ich weiß noch ganz genau, als..." sollen Sie uns Ihre Erlebnisse mit oder über die Band Queen schildern. Beispiele: "'We are the Champions'" lief, als wir die Kreisliga-Volleyballmeisterschaft zum ersten mal geholt haben!" oder "keine Fahrradtour ohne 'Bicycle race'" oder "dieser Moment in der Frankfurter Festhalle, als 30 Hände zeitgleich im Takt zu 'Radio Gaga' geklatscht haben".

Genau solche Momente und Geschichten wollen wir von Ihnen hören, natürlich am besten garniert mit alten Fotos von damaligen Konzerten, Ihrer liebsten Queen-Bettwäsche, aufgehobenen Eintrittskarten oder wertvollen Autogrammen.

Machen Sie mit und erzählen Sie uns Ihre ganz persönliche Queen-Story!

"Ich weiß heute noch genau, wo ich war, als Freddies Tod bekannt gegeben wurde..." Erzählen Sie uns Ihren persönlichen Queen-Moment und füllen Sie das Formular zum Mitmachen aus!

Die schönsten Geschichten kommen ins Radio und auf unsere Internetseite. Wir freuen uns auf Ihre emotionalste Erinnerung an Queen - gern mit Foto!

Sendung: hr1, hr1-Koschwitz am Morgen, 10.7.2020, 5-9 Uhr