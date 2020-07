Was genau ist eigentlich der Stoff, aus dem die Träume sind? Ob nachts im Schlaf oder tagsüber mit offenen Augen, ob Vision, Wunsch oder Fantasie: Träume beschäftigen uns im ARTE Summer of Dreams in all ihren Facetten.

Dream a little dream…

In diesem Sommer lädt der deutsch-französische Kultursender ARTE auf eine Reise durch Traumwelten ein. hr1 freut sich, das ARTE-Programm auch 2020 als Kooperationspartner mit eigenen Musiksendungen, Konzertmitschnitten und Specials zu begleiten.

Hier kommt ein kleiner Überblick, was Sie alles erwartet:

Pop-Utopien: "Imagine" & Co.

Externer Inhalt Externen Inhalt von Vimeo (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Vimeo (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von Vimeo (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Vimeo (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Vimeo (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Die einen - wie John Lennon, Simon & Garfunkel und Coldplay - träumen davon, die Welt besser, friedlicher und gerechter zu machen. Dafür stehen sie mit ihrem Leben und ihrer Kunst. Andere - wie Kate Bush - traumwandeln lieber ins Reich der Fantasie und erschaffen mit ihrer Musik großartiges Kopfkino.

Rosa Wolken und Nachtmahre

Apropos "Kopfkino": Im ARTE Summer of Dreams stößt hr1 die "Pforten der Wahrnehmung" auf und taucht ein in psychedelische Popwelten. So reisen wir mit Pink Floyd zur dunklen Seite des Mondes und beamen uns hinaus in die Sphären von Science Fiction, Fantasy und Prog Rock.

Traumberuf: Star!

Aber auch auf Erden werden Träume gelegentlich wahr. Freddie Mercury und Whitney Houston, die Beatles und Take That – sie alle haben sich in den Pop-Olymp geträumt und ihre "sweet dreams" vom Erfolg als Star verwirklicht.

Träumen Sie mit

Vom 10. Juli bis 23. August träumen ARTE und hr1 gemeinsam – und auch für Ihre ganz persönlichen Träume wird Platz sein! Freuen Sie sich auf musikalische Sehnsüchte und Utopien beim ARTE Summer of Dreams in hr1.

Sendung: hr1, hr1-Koschwitz am Morgen, 10.7.2020, 5-9 Uhr