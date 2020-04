Konzerte, Streams und andere digitale Musikangebote aus dem Internet stoßen in der Corona-Krise auf immer stärkeres Interesse. Wir haben Ihnen eine Auswahl an interessanten Links zu Musikinhalten zusammengestellt.

Egal ob Arte, ZDF oder Bayerischer Rundfunk - die Zugriffe auf Mediatheken und digitale Angeboten in Zeiten von Corona steigen. Beliebt sind vor allem Musikangebote. Kein Wunder, finden doch Live-Konzerte derzeit nicht statt.

Klassik, Klassiker und Konzerte

So war beispielsweise das Angebot von Arte Concert ab Mitte März mehr als 3,5 mal so hoch als in den drei Wochen zuvor, teilte der Sender mit. Die Zugriffe auf die Arte-Konzerte auf Facebook und Youtube hätten sich zudem fast verdoppelt. Auch ZDF und BR meldeten deutlich gestiegene Zuwächse bei den Abrufzahlen in den Mediatheken. Die ersten zwölf vom ZDF produzierten Videos "Hope@Home" wurden bisher eine halbe Million mal aufgerufen. Der Livestream von BR-Klassik verzeichnete in den letzten beiden Märzwochen einen Zuwachs von 13 Prozent gegenüber dem Durchschnittswert von Januar und Februar.

Der Musik-Streaminganbieter Spotify teilte derweil mit, dass in der ersten Aprilwoche verstärkt "Klassiker und Lieblingssongs vergangener Tage" auf die Playlists gesetzt worden seien. Der Anteil solcher Stücke sei um 54 Prozent angestiegen, zugleich habe die Anzahl der gestreamten Songs aus den 50er, 60er und 70er Jahren zugenommen.

Hier finden Sie eine Auswahl an interessanten Musik-Inhalten aus dem Netz:

Sendung: hr1, hr1-Koschwitz am Morgen, 17.4.2020, 5-9 Uhr