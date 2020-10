Es ist wieder soweit! Marion Kuchenny und Frank Eckert aus der hr1-Musikredaktion servieren am 9. Oktober Sounds zum Abfeiern für Zuhause, um eine weitere Corona-Woche beschwingt statt hüftsteif ausklingen zu lassen: Machen Sie mit beim Homedancing Volume II bei hr1!

hr1-Moderatorin Marion Kuchenny und hr1-Musikredakteur Frank Eckert servieren Musik...



um zu Hause ausgelassen zu tanzen und zu schwelgen

um eine weitere Corona-Woche beschwingt statt hüftsteif ausklingen zu lassen.

Funk und Disco sowie Dance-Sounds aus vier Dekaden

Mit Songs für Cocktailschirmchen und Tanzoutfits im Kopfkino - oder im heimischen Wohnzimmer. Die Musik ist diesmal rhythmisch und uplifting! Pardon: erhebend! So und nicht anders kommen wir unserem Wunsch nach vier satten Musikstunden in Gedanken an die Dancefloors unseres Lebens nach - gegossen in Funk und Disco-Musik aus den 70ern, Synthie-Dance Hits der 80er, einige Goodies aus den 90ern und vielen weiteren Songs. Unser musikalisches "Night Fever"-Angebot ist zudem randvoll mit Dance-Sounds aus vier Dekaden.

Wir polieren noch schnell die Discokugel im Studio und freuen uns auf den gemeinsamen hr1-Homedancing-Abend mit Ihnen! Tanzen Sie mit, schieben Sie das Sofa in die Ecke, springen Sie in Ihre Glitzerklamotten, dimmen Sie das Licht und feiern Sie ausgelassen auf Ihrem heimischen Dancefloor - denn wir lassen das Radio wieder für Sie tanzen!

Sendung: hr1, hr1-Lounge, 09.10.2020, 20-24 Uhr