Zugegeben, Weihnachtssongs kann Mariah Carey: Nach ihrem Mega-Erfolg "All I Want For Christmas Is You" aus den 90ern wirft die stimmgewaltige Pop-Königin mit "Oh Santa" nun einen weiteren Gassenhauer zum Fest der Liebe in den Ring. Diesmal holt sie sich dafür Unterstützung von zwei weiteren Mega-Stars. Hier sehen Sie das Video zum neuen Weihnachtssong.

Die Xmas-Queen konzentriert sich auch 2020 wieder voll aufs musikalische Weihnachtsgeschäft und holt sich für ihren neuen Song "Oh Santa" mit Ariana Grande und Jennifer Hudson gleich zwei US-Powerfrauen ins gesanglich perfekt besetzte Musik-Boot. Auf Youtube wurde ihr neues Weihnachtslied bereits über 15 Millionen mal geklickt und befand sich in den Youtube-Trends von mehr als 60 Ländern, darunter Deutschland, die USA, Philippinen und Australien.

Hier sehen Sie das Video zum neuen Weihnachtssong "Oh Santa":

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Die moderne, weibliche Version der "Drei Tenöre"

Seit dem 4.12. ist auch "Mariah Careys magische Weihnachtsshow" (Mariah Carey's Magical Christmas Special) beim Streamingdienst Apple TV+ verfügbar, aus der das neue Lied stammt. Stimmlich kommt das neue Pop-Trio in dem Song wie eine moderne, weibliche Version der "Drei Tenöre" (Placido Domingo, Luciano Pavarotti und Josep Carreras) daher. "Oh Santa" mischt einen Motown verdächtigen Beat mit weihnachtlicher Schlittenfahrt und birgt enormes Ohrwurm-Potential.

Ariana Grande reitet in "Oh Santa" durch die Oktaven mit ihren 27 Jahren wie einst die junge Mariah Carey zu ihren besten Zeiten, Jennifer Hudson (39) liefert eine solide, soulig weiche Performance ab und Mariah Carey (50) hält den Trupp mit ihrer starken Frontstimme perfekt zusammen. Alles in allem ein gelungener, neuer Weihnachtssong, der Spaß macht, Kraft hat und die Vorfreude auf Fest weckt.

"All I Want for Christmas Is You" wieder in den Charts

Mariah Careys bisher größter Weihnachtshit ist "All I Want for Christmas Is You" und stammt bereits aus dem Jahr 1994. Er ist diese Woche auch schon wieder die Nummer eins der Offiziellen Deutschen Charts.

Hier sehen Sie das Video zum alten Weihnachtssong "All I Want for Christmas Is You":

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Sendung: hr1, hr1-Koschwitz am Morgen, 10.12.20, 5-9 Uhr