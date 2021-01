Sänger und Songschreiber Phil Collins führte in den 80ern und frühen 90ern mit gefühlvollen Balladen und kraftvollen Powersongs die Hitparaden weltweit an und schrieb als Solokünstler wie auch als Schlagzeuger mit seiner Progressive-Rockband "Genesis" etliche Welthits. Am 30.1. wird er 70 Jahre alt - aus diesem Anlass bauen wir eine Top Ten zusammen, bei der wir Ihre Hilfe benötigen!

Spätestens ab den frühen 80er Jahren muss man Phil Collins mit zu den genialsten Hitmachern der Musikgeschichte zählen: Weltbekannte Songs wie "Another Day In Paradise", "You Can't Hurry Love" oder "Against All Odds (Take A Look At Me Now)" gehen alle auf das Konto des gebürtigen Londoners.

"In The Air Tonight" war sein erster Solo-Hit

Auf seinem Album "Hits" von 2017 sind aber noch zahlreiche andere Songs zu finden, die jedermann kennt. Vor allem sein erster Solo-Hit "In The Air Tonight" von 1981, mit dem er sich eine Woche auf Platz 1 der deutschen Charts hielt und weitere fünf Wochen in den Top Ten blieb, sorgte für Furore. Aber auch mit Liedern wie "Easy Lover", "I Wish It Would Rain Down" oder "Sussudio" feierte er große Erfolge.

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Machen Sie mit: Welcher Phil-Collins-Song ist Ihr Favorit?

Und jetzt sind Sie gefragt: Welcher Song von Phil Collins hat es Ihnen ganz besonders angetan? Wir bauen aus Ihren Einsendungen eine Top Ten der beliebtesten Phil-Collins-Songs unserer Hörer*innen zusammen, und präsentieren sie 30. Januar 2021, dem Geburtstag des Sänger.

Formular Welcher Song von Phil Collins ist Ihr absoluter Favorit? Mein Lieblingssong von Phil Collins ist... Ihre Antwort* Kontaktdaten Vor- und Nachname* Telefonnummer* Postleitzahl und Wohnort* E-Mail-Adresse* Ich habe die Datenschutzhinweise gelesen und bin mit der Verarbeitung einverstanden.* Ich möchte den hr1-Newsletter abonnieren. Message Zurücksetzen Ende des Formulars