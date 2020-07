"Don't Stop Me Now", "Under Pressure" oder auch "I Want To Break Free"? Welcher ist Ihr liebster Queen-Song? Stimmen Sie ab oder schreiben Sie uns auf hr1-Facebook und verraten Sie uns Ihren absoluten Lieblingssong von Freddie, Brian, Roger und John. Wir sammeln und stellen auf hr1.de eine Top Ten zusammen.

Am 20. Juli feiert hr1 "50 Jahre Queen - die Stimme, die Story, die Songs" - und das den ganzen Tag lang. Sie werden an dem Aktionstag natürlich auch beteiligt - doch dafür brauchen wir Ihre Hilfe und Unterstützung.

"Mein liebster Song von Queen ist..."

Die 1970 gegründete britische Rockband Queen hat unzählige Hits geschrieben. Zu den bekanntesten Songs zählen das von Freddie Mercury komponierte "We Are The Champions", Brian Mays "We Will Rock You", John Deacons "Another One Bites the Dust" und Roger Taylors "Radio Ga Ga". Mit rund 200 Millionen verkauften Alben ist Queen eine der kommerziell erfolgreichsten Bands der Welt.

Die Mercury-Komposition "Bohemian Rhapsody" belegte sowohl 1975 als auch 1991 viele Wochen lang die Spitze der britischen Singlecharts. Für diesen Titel, der Ballade und operettenhaft überzeichnete Gesangskapriolen sowie Hardrock in einem Song vereint, produzierte die Band eines der frühesten und stilprägendsten Musikvideos.

Machen Sie mit und stimmen Sie für Ihren individuellen Queen-Song ab!

Und jetzt kommen Sie ins Spiel: Wir von hr1 wollen wissen, welcher Ihr liebster Hit von Queen ist und warum es gerade dieser Song ist? Weshalb hören Sie gerade diesen Song am liebsten und welche Erinnerungen verbinden Sie damit?

Machen Sie mit und füllen Sie einfach unser Formular aus. Wir sammeln Ihre Song-Favoriten und bauen daraus im Anschluss dann die ultimative "Queenparade" zusammen; eine Top Ten-Liste der beliebtesten Queen-Songs unserer hr1-Hörer.

Formular Welcher ist Ihr Lieblingssong von Queen und warum? Mein Lieblingssong von Queen ist... Kontaktdaten Vor- und Nachname* Telefonnummer* Straße und Hausnummer* Postleitzahl und Wohnort* E-Mail-Adresse* Ich habe die Datenschutzhinweise gelesen und bin mit der Verarbeitung einverstanden.* Ich möchte den hr1-Newsletter abonnieren. Message Zurücksetzen Ende des Formulars

Sendung: hr1, hr1-Koschwitz am Morgen, 17.7.2020, 5-9 Uhr