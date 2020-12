Weihnachtszeit ist Plätzchenzeit. Zimtsterne, Vanillekipferl, Lebkuchen schmecken einfach zu gut und unsere Hüften freuen sich über jede Menge zusätzlicher Kalorien. Das muss nicht sein, sagt Lina Weidenbach und behauptet sogar: Abnehmen mit Plätzchen, Lebkuchen und Co. - das geht! Uns hat sie gleich sechs ihrer Rezepte mitgebracht.

Als die Medizinstudentin Lina Weidenbach vor einigen Jahren beschloss, ein paar Kilo abzunehmen, begann sie kalorienreduzierte Rezepte zu entwickeln. Mit Erfolg: Mehr als 34.000 Menschen folgen der jungen Frau auf Instagram, wo sie regelmäßig neue Rezepte publiziert.

Entsprechend der Jahreszeit dreht sich bei Lina Weidenbach aktuell alles rund um weihnachtliche Naschereien. Bis zu 60 Prozent weniger Kalorien haben die von ihr kreierten Plätzchen. Der Grund: Die Bloggerin und Backbuch-Autorin verwendet statt Zucker Erythrit. Das ist ein Zuckeralkohol, der keine Kalorien hat aber wie Zucker verwendet werden kann. Eine andere Süßungsmethode ist die Verwendung von Birkenzucker, denn auch dieser hat weniger Kalorien als der herkömmliche Haushaltszucker.

"Ich hoffe, meine Rezepte helfen dabei, ohne Gewichtszunahme oder sogar mit Gewichtsverlust durch die Advents- und Weihnachtszeit zu kommen, und das ganz ohne das Gefühl zu haben, auf etwas verzichten zu müssen", sagt die Autorin und Hobbybäckerin.

Erythrit ist ein biochemisch hergestellter Zuckeralkohol, der als Zuckeraustauschstoff dient, da er nahezu keine Kalorien hat. Er sieht aus wie Zucker, schmeckt wie Zucker und ist fast genauso verwendbar. Allerdings weist er nur 70 Prozent der Süßkraft auf. Da er sich nicht auf den Blutzuckerspiegel auswirkt und somit auch nicht auf die Insulinausschüttung, ist er für Diabetiker geeignet. Außerdem ist er nicht kariogen – verursacht also keine Karies wie der Zucker. Erythrit ist im Reformhaus, in Bioläden, in Drogerien und teilweise in gut sortierten Supermärkten erhältlich.

