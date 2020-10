Die Sehnsucht der Hessen nach Urlaubsreisen ist trotz Corona weiter ungebrochen. Das ergibt eine aktuelle Online-Befragung der Internationalen Hochschule für Tourismusmanagement in Erfurt in Kooperation mit dem ADAC Hessen-Thüringen. Zudem setzen viele auf den persönlichen Kontakt im Reisebüro. Hier finden Sie alle Ergebnisse.

Laut der aktuellen Befragung unter ADAC-Kunden und -Mitgliedern in Hessen und Thüringen planen über 60 Prozent der Befragten noch einen Urlaub in diesem Jahr und wollen verreisen. Davon möchten 44 Prozent sogar ins europäische Ausland. Zudem setzt jeder Dritte auf Kompetenz und Beratung im Reisebüro und vermisst den persönlichen Kontakt in Zeiten von Corona.

Fast die Hälfte der Umfrageteilnehmer verspürt demnach große Reiselust - trotz Pandemie und strengen Hygienemaßnahmen. Über 63 Prozent mussten in den letzten Monaten bereits ihre geplante Reise stornieren oder umbuchen.

Auto ist beliebtestes Urlaubs-Verkehrsmittel

Projektleiterin und IUBH-Studentin Theresa Bertl fasst das Ergebnis der Online-Umfrage zusammen: "Nicht Deutschland, sondern das europäische Ausland steht auf Platz eins der Reisepläne", so Bertl. Rund 44 Prozent ziehe es zu unseren europäischen Nachbarn, 40 Prozent bevorzuge Deutschland als Reiseziel.

Das Auto ist hierbei das beliebteste Verkehrsmittel: Über 60 Prozent möchten mit dem PKW verreisen. Das Flugzeug landet mit nur 16 Prozent auf Platz zwei, knapp dahinter das Wohnmobil mit rund 10 Prozent. Als Unterkunft sind Ferienhäuser und -wohnungen beliebt (45 Prozent), gefolgt von Hotels (36 Prozent).

Weitere Informationen Weitere Infos zur Online-Befragung Der ADAC Hessen-Thüringen ist Projektpartner des Hochschulprojekts "#Umdenken im Tourismus - Chancen in der Krise" der IUBH Internationale Hochschule. Im Rahmen des Projekts wurde in Kooperation mit dem ADAC Hessen-Thüringen eine Online-Befragung zum Reiseverhalten der ADAC-Kunden und -Mitglieder in Hessen und Thüringen durchgeführt. Die Online-Befragung fand vom 16. bis 25. Juli 2020 statt, teilgenommen haben 2.629 Personen. Die Auswertung erfolgte durch Theresa Bertl, Studentin der IUBH am Standort Erfurt. Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen

Ein Drittel bucht Urlaub vorzugsweise im Reisebüro

Rund 30 Prozent bevorzugen für ihren Urlaub das Reisebüro als Buchungsweg, etwa gleich viele buchen über ein Reiseportal beziehungsweise direkt bei der Unterkunft. Die mit Abstand beliebteste Beratungsform im Reisebüro ist das persönliche Gespräch (57 Prozent), Online-Beratung und Telefonie sind hingegen weniger gefragt.

"Die Zahlen decken sich auch mit unseren Erfahrungen in den ADAC Reisebüros", bestätigt auch Axel Ruttkowski, Vertriebsleiter ADAC Hessen-Thüringen, das Ergebnis. Die Verunsicherung bei den Reisekunden sei in den letzten Monaten größer geworden, viele wünschten sich eine persönliche Beratung und einen kompetenten Ansprechpartner.

Zusatzleistungen werden häufiger nachgefragt

Laut Befragung ist auch die Nachfrage nach Zusatzleistungen gewachsen: Etwa 30 Prozent der befragten Teilnehmer würden jetzt eher eine Reiserücktrittsversicherung, Auslandskrankenversicherung oder weitere Schutzleistungen wie Krankenrücktransport dazu buchen.

Außerdem wünschen sich fast 50 Prozent der Befragten in der momentanen Situation vor allem sofortige Benachrichtigungen bei Reisewarnungen oder geänderten Einreisebestimmungen. Weiterhin möchten etwa 36 Prozent der Kunden umfassende Informationen zum Thema Sicherheit im gewünschten Zielgebiet.

Sendung: hr1, hr1 am Vormittag, 07.10.2020, 9-12 Uhr