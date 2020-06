Sie suchen Informationen und Wissenswertes zu E-Bikes, Fahrradtests, Radtouren oder Zubehör für Ihr Zweirad? Auf dieser Seite werden Sie bestimmt fündig.

Trends, Trends, Trends...

Was haben Fahrräder und Klopapier gemeinsam? Beides hat durch Corona einen Boom erlebt. Aber im Gegensatz zum Klopapier hält der Kaufrausch beim Fahrrad an. Was es an neuen Fahrrad-Trends gibt und was moderne E-Bikes schon können, erfahren Sie hier.

E-Bikes im Test

Stiftung Warentest hat zwölf Pedelecs aus der Kategorie "Komfort" genauer unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Alle bereiten Fahrspaß, doch bei manchen Modellen besteht Brandgefahr. Am Ende schneiden nur vier von zwölf Elektrorädern mit "gut" ab, ein Hersteller sticht dabei besonders heraus.

Fahrrad-Navis

Routenplaner-Apps für das Fahrrad erobern den Markt. Mit ihnen können Sie Hessen von einer ganz neuen Seite kennenlernen. Welche Apps es gibt, was sie können und wo Kosten auf Sie zukommen - ein Überblick.

Fahrrad-Mode für Frauen

Radfahren ist für Eva Mohr eine Leidenschaft. Und damit noch mehr Menschen und vor allem Frauen aufs Rad steigen, versorgt sie diese mit modischen Fahrrad-Accessoires. Von stylischen Helmen über bunte Klingeln bis hin zum Rockhalter.

Fahrradhelme im Test

Für viele Jugendliche muss ein Fahrradhelm cool aussehen. Deshalb sind bei ihnen sogenannte BMX-, Skate- oder Inline-Helme gefragt. Der ADAC hat zehn dieser Helme auf Sicherheit, Handhabung und Komfort, Hitzebeständigkeit sowie Schadstoffgehalt getestet. Das Ergebnis überrascht.

Fahrradfreundlichkeit in Hessen

Radfahren in Hessen - wo macht es am meisten Spaß und wo gibt es die besten Radwege? Das Ranking des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) gibt Aufschluss über die Sieger und großen Aufholer der hessischen Städte und Gemeinden.

Sicherheit auf dem Pedelec

Neben Fahrrädern sieht man immer mehr E-Bikes auf den Wegen. Leider häufen sich damit auch die Unfälle, da gerade Anfänger die vermeintlich einfache Handhabung des Pedelecs unterschätzen.

Radeln im Taunus

Sie planen eine Fahrradtour, wissen aber noch nicht wohin? Wie wäre es mit dem Taunus? Dort gibt es jede Menge zu entdecken und es sind zahlreiche Radstrecken für jeden Anspruch verfügbar. Eine stellen wir Ihnen vor.

Selbstversuch: Bed & Bike

hr1-Redakteur Markus Schmitz macht den "Bett & Bike"-Selbstversuch

Gesplant war ein Kurztrip mit einer Übernachtung: "Da ich an der Nidda wohne, habe ich mir gedacht, ich fahre mal von dort, wo die Nidda in den Main mündet bis zur Quelle", erzählt unser Redakteur. Los ging es in Frankfurt-Höchst, das Ziel hieß Hoherodskopf im Vogelsberg. Hier: der Blick oberhalb von Schotten.

Unser Kollege Markus Schmitz ist mit dem Rennrad von Frankfurt zum Landgasthof Kupferschmiede in Schotten-Rainrod gefahren und hat die Nidda-Route auf zwei Rädern erkundet. Hier kommen seine Impressionen.

