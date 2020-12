Hessen verschärft ab dem 11. Dezember in Corona-Hotspots die Regeln: Mit der Erweiterung des Eskalationsstufenkonzeptes treten in Regionen mit einer Corona-Inzidenz von über 200 nächtliche Ausgangssperren in Kraft. hr1 erklärt, was dann verboten und was noch erlaubt ist.

Die nächtlichen Ausgangssperren in hessischen Gebieten mit sehr hohen Corona-Neuinfektionen gelten ab Freitag, den 11. Dezember 2020, in Landkreisen oder kreisfreien Städten mit einer Inzidenz von über 200 an drei Tagen in Folge, von 21 Uhr abends bis 5 Uhr morgens. Das Verlassen der eigenen Wohnung ist während dieser Zeit nur aus gewichtigen Gründen, wie zum Beispiel beruflichen oder medizinischen Erfordernissen, erlaubt.

Aktuell betrifft das die Stadt und den Landkreis Offenbach, die Landkreise Main-Kinzig, Groß-Gerau sowie Limburg-Weilburg. (Stand: 10.12.2020)

Ausgangssperre bezieht sich auf das Verlassen der Häuslichkeit

Die von der Landesregierung beschlossene Regelung gilt zunächst bis zum 10. Januar 2021. An den Ausnahmeregeln für die Zeit über Weihnachten will die schwarz-grüne Landesregierung noch nichts ändern. Ob diese wieder zurückgenommen werden, hängt vom weiteren Infektionsgeschehen ab. Die aktuell geltenden Kontaktbeschränkungen treten auch in der Zeit von 28. Dezember 2020 bis einschließlich 1. Januar 2021 in Kraft.

Gilt die nächtliche Ausgangssperre von 21 bis 05 Uhr, darf man die Wohnung in dieser Zeit nur unter folgenden Voraussetzungen verlassen:

Ausübung beruflicher oder dienstlicher Tätigkeiten, einschließlich der Teilnahme Ehrenamtlicher an Einsätzen von Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst, Inanspruchnahme medizinischer, therapeutischer und veterinärmedizinischer Versorgungsleistungen, Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts, Begleitung und Betreuung von unterstützungsbedürftigen Personen und Minderjährigen, Begleitung Sterbender, Teilnahme an Gottesdiensten zu besonderen religiösen Anlässen, Versorgung von Tieren sowie zu Maßnahmen der Tierseuchenbekämpfung und -prävention

Die Ausgangssperre bezieht sich auf das Verlassen der Häuslichkeit. Das heißt, man darf beispielsweise seine Eltern besuchen, wenn diese im selben Haus leben. Auch seinen Privatgarten, so dieser an das Haus grenzt, darf man betreten. Hundebesitzer dürfen mit ihren Tieren Gassi gehen.

Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit ganztägig verboten

Ob Supermärkte, die sonst länger als 21 Uhr geöffnet haben, um 21 Uhr schließen müssen, hängt von der Ausgestaltung der Ausgangssperre durch die jeweilige Kommune ab. Das Eskalationskonzept sieht keine Schließungsverpflichtung vor. Gleiches gilt für die Auslieferung bzw. Abholung von Speisen aus Restaurants. Der Konsum von Alkohol im öffentlichen Raum und die Abgabe von Alkohol zum Sofortverzehr ist ganztags verboten. Tankstellen bleiben geöffnet, der öffentliche Nahverkehr fährt weiter nach Plan.

Berufstätige, die zwischen 21 und 05 Uhr unterwegs sind, sollten sich von ihrem Arbeitgeber einen entsprechenden Nachweis ausstellen lassen. Das ist zwar gesetzlich nicht vorgeschrieben, hilft aber bei einer Kontrolle.

Ordnungsämter und Landespolizei kontrollieren

Kontrolliert wird die Einhaltung der Ausgangssperre durch die Ordnungsämter, gegebenenfalls unterstützt durch die Landespolizei. Für die Information der Bevölkerung über die geltenden Vorschriften sind die Kommunen verantwortlich. Außerdem muss von den Kommunen noch festgelegt werden, mit welchen Bußgeldern Verstöße belegt werden, denn auch das regelt das Land nicht. In Offenbach muss bei Verstößen gegen die Ausgangssperre beispielsweise mit einer Geldstrafe von bis zu 200 Euro gerechnet werden. Im Wiederholungsfall sollen sich diese Strafen verdoppeln, heißt es.

Sobald der 7-Tages-Inzidenzwert fünf Tage in Folge unter 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern liegt, können diese Maßnahmen wieder aufgehoben werden.

Kontaktinformationen zu den zuständigen Gesundheitsämtern der hessischen Landkreise und Städte finden Sie hier

Sendung: hr1-Koschwitz am Morgen, 11.12.2020, 5-9 Uhr