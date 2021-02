Die bitterkalten Nächte sorgen nicht nur bei Mensch und Tier für Unbehagen. Auch das Auto bleibt vom Frost nicht verschont und friert bei Minustemperaturen schnell ein. Doch was tun, wenn Türschloss oder Scheibe eingefroren sind? Mit diesen Tipps vom ADAC lassen sich vereiste Türen und Scheiben wieder problemlos öffnen. Und auch die Autobatterie braucht Pflege.

Zuerst sollten Sie prüfen, worin die Ursache für die nicht zu öffnende Tür liegt: Sind die dicken Gummidichtungen der Autotür aneinander festgefroren oder ist lediglich die Schließmechanik der Autotür vereist?

Niemals die Autotür gewaltsam aufreißen

Wenn das typische Klick-Geräusch der Zentralverriegelung zu hören ist, das Knöpfchen innen hoch geht und sich der Schlüssel mühelos in das Schlüsselloch einfügen und auch drehen lässt, aber die Tür trotzdem nicht aufgeht, dann liegt es an den Gummiumrandungen der Tür. Ganz wichtig ist, dass Sie die zugefrorene Autotür keinesfalls gewaltsam aufreißen, da das festgefrorene Material, das für die Abdichtung der Türen essentiell ist, sonst reißen könnte.

Stattdessen sollten Sie von außen vorsichtig und gleichmäßig gegen die Autotür drücken. So kann sich das Eis aus den Zwischenräumen der Gummidichtungen lösen, auch leichtes Klopfen gegen das Türblech kann helfen. Prüfen Sie auch die anderen Fahrzeugtüren - wenn Sie über eine andere Tür ins Fahrzeug kommen, sollten Sie versuchen, von Innen die vereiste Fahrertür vorsichtig aufzudrücken. Denn vor Fahrtantritt muss sich die Fahrertür unbedingt wieder öffnen lassen, damit beispielsweise bei einem Unfall problemlos Erste Hilfe geleistet werden kann.

Keinesfalls kochendes Wasser zum Tür öffnen verwenden

Auch warmes, auf etwa 50 Grad erhitztes Wasser kann helfen. Achten Sie aber darauf, dass Sie niemals kochendes Wasser verwenden, das kann den Lack enorm beschädigen - und das wird teuer. Übergießen Sie ringsherum den Türrahmen mit dem warmen Wasser, um die Eisteilchen am Gummi im Innenraum zu lösen. Ein Haarföhn hilft übrigens nicht, da die heiße Luft sofort wieder kalt wird, noch bevor sie am Eis ankommt. Zudem könnte die Hitze für Schäden am Lack sorgen.

Lässt sich die Tür wieder öffnen, sollten Sie unbedingt die Türinnenseite und die Türdichtungen abtrocknen, um ein erneutes Einfrieren zu vermeiden. Bei mehreren frostigen Nächten kann man die Dichtungen mit einem Pflegeprodukt für Türdichtungen aus dem Autofachhandel präparieren. Von Haushaltsmitteln wie Glycerin, Melkfett oder Hirschtalg rät der ADAC ab. Die Pflegeschicht sorgt dafür, dass die Gummidichtungen nicht aneinander festfrieren können. Zusätzlich schützen sie vor Austrockung und Sprödheit.

Bei Vereisungen an den Rädern Ihres Fahrzeuges ist es vorteilhaft, das warme Wasser mit einer Gießkanne auf die vereisten Stellen zu schütten. "Zusätzlich kann ein abgebrochener Besenstiel zum vorsichtigen Abtragen des Schnees im Radkasten helfen", sagt der pensionierte Kfz-Meister Hans Thomas Schuster.

Enteiser gegen eingefrorene Türschlösser

Ist hingegen nur die Schließmechanik der Autotür eingefroren und das Türschloss vereist, so hilft ein Enteiser. Diesen sollten Sie am besten in der Manteltasche und nicht im kalten Auto aufbewahren. Alternativ kann auch ein alkoholhaltiges Handdesinfektionsmittel verwendet werden. Manche Türen gehen auch schon mit einem mittels Feuerzeug erhitzten Autoschlüssel wieder auf.

Weitere Informationen Dinge, die man bei Frost nicht im Auto liegen lassen sollte: Elektrogeräte

Gegenstände aus Naturmaterialien (Holz, u.a.)

Dosen- und Glaskonserven

Getränke

Medikamente Ende der weiteren Informationen

Kochendes Wasser kann Scheiben zum Platzen bringen

Bei vereisten Autoscheiben sollten Sie ebenfalls kein kochendes Wasser verwenden, da der plötzliche Temperaturanstieg dazu führen kann, dass die Scheibe platzt oder reißt. Den Abend zuvor angebrachte Frostschutzfolien über der Windschutzscheibe können lästiges Eiskratzen verhindern, allerdings müssen dann immer noch Seiten- und Heckscheiben sowie der Rest des Autos von Schnee oder Eis befreit werden.

Autobatterie sollte im Winter gepflegt werden

Der Winter stellt aber auch die temperaturempfindliche Autobatterie auf die Probe, denn durch die eisige Kälte verliert diese an Kraft. Bei Temperaturen von minus zehn Grad büßen die Stromspeicher rund ein Drittel ihrer Leistung ein, bei minus zwanzig Grad steht nur noch die Hälfte der eigentlichen Batterieleistung zur Verfügung.

Hinzu kommt, dass der Motor der Batterie mehr abverlangt: Das Motoröl ist bei Kälte sehr zähflüssig – bei minus zwanzig Grad verdoppelt sich so der Stromverbrauch beim Motorstart. Daher springen kalte Motoren bei Minusgraden oft nur widerwillig an. Auch viele Kurzstreckenfahrten sind nicht gut für den Akku, da bei kurzen Wegen der Lichtmaschine zu wenig Zeit bleibt, um die Batterie vollständig aufzuladen.

Tipps zur winterlichen Pflege der Autobatterie

Damit die Autobatterie im Winter fit bleibt und eine lange Lebensdauer hat, sollte man folgendes beachten:

Kurzstrecken vermeiden: Möglichst wenig oder gar keine Kurzstrecken fahren. Wenn es unvermeidbar ist, die Spannung im Auge behalten und die Autobatterie regelmäßig zum Nachladen an ein Ladegerät aus dem Fachhandel anschließen.

Einsatz von Energiefressern reduzieren: Gerade auf Kurzstrecken oder wenn nur die Zündung aktiviert ist, so wenig Energieverbraucher wie möglich verwenden. Besonders die Sitzheizung oder Außenspiegelheizung nur solange verwenden, wie es unbedingt nötig ist.

Batterie sauber halten: Durch feuchten Schmutz fließen Kriechströme, die die Autobatterie auf Dauer entladen. Dementsprechend sollte regelmäßig nachgesehen werden, ob die Kontakte und Anschlüsse sauber sind.

Spannung überprüfen: Idealerweise liegt die Spannung der Autobatterie immer im Bereich über 12,6 Volt. Fällt sie darunter, kann die Batterie Schaden nehmen. Damit es nicht soweit kommt, sollte regelmäßig die Spannung in einer Kfz-Werkstatt überprüft und die Autobatterie gegebenenfalls mit dem Ladegerät nachgeladen werden. Übrigens: Auch eine abgeklemmte Batterie entlädt sich mit der Zeit und sollte regelmäßig gecheckt und nachgeladen werden.

Batterie warmhalten: Wer noch mehr vorbeugen möchte, kann seine Batterie mit einem Thermoüberzug schützen – dann kühlt der Akku im Winter nicht so stark aus. Wichtig: Der Überzug muss im Frühling wieder runter, ansonsten droht Überhitzungs-Gefahr.