Schon im Frühjahr haben wir sie kennengelernt, das Ehepaar Käthe und Konrad daheim in Quarantäne. Jetzt sind die beiden zurück, dürfen wieder raus und nehmen uns mit auf ihre skurrilen Ausflüge. Freuen Sie sich auf Henni Nachtsheim und Gerd Knebel in Bestform!

Noch vor einigen Monaten waren sie ganz auf sich gestellt: das Ehepaar Käthe und Konrad. Doch auch allein Zuhaus' erlebt man eine wilde Zeit. Hören Sie mal rein, was das schrullige Paar da so erlebt hat! Sie glauben gar nicht, was während der Quarantäne in den eigenen vier Wänden alles passieren kann!

Raus aus der Quarantäne

Doch das Frühjahr ist längst rum, die Quarantäne auch. Käthe und Konrad fühlen sich wohl, trotzen Corona und dürfen ja auch schon seit einigen Monaten wieder raus. Das wird gnadenlos ausgenutzt. Wen man da nicht alles trifft und was man da nicht alles erlebt! Vom äußerst freundlichen Gartennachbarn mit vielen Freunden, über einen tierischen Papageien-Besuch bis hin zum schmierigen Versicherungsmakler.

Hilft Handkäs gegen Corona?

Ein hessisches Typen-Panoptikum, wie man es von Badesalz kennt und liebt. Da wundert es überhaupt nicht, wenn Käthe zu einem ungewöhnlichen Olympia-Zehnkampf herausgefordert wird oder Konrad in die Corona-Impfforschung einsteigt und feststellt: Handkäs hilft auch hier. Der Herbst ist also mit Abstand wieder eine wilde Zeit im Leben von Käthe und Konrad.

Staffel zwei knüpft nahtlos an

Henni Nachtsheim und Gerd Knebel haben mit der zweiten Staffel von "Käthe und Konrad" wieder gemeinsam eine Radio-Comedy produziert, die an die legendären Spots nahtlos anknüpft. Hessischer Humor mit voller Breitseite zum Lachen und immer wieder Hören.

Sendezeiten: Vom 16.10. bis 3.12.2020, immer montags und donnerstags in hr1-Koschwitz am Morgen um 8:10 Uhr und als Wiederholung um 14:10 Uhr.