Viele Arbeitnehmer erledigen ihren Job noch immer aus dem Homeoffice. Damit sinkt auch die Kontrolle der Vorgesetzten über die vereinbarte Arbeitszeit. Vertrauen ist wichtig, Kontrolle ist besser, denkt so mancher Chef und engagiert einen Detektiv. Rechtens ist das tatsächlich in bestimmten Fällen.

Ob der Mann, der vor der Regalwand mit den Farben und Lacken geschäftig Höflichkeitsfloskeln und Projektdaten in sein Handy diktiert, eigentlich im Homeoffice sitzen müsste, statt im Baumarkt zu stöbern? Die Arbeit im Homeoffice bedeutet eine gewisse Freiheit, sie ist aber auch Vertrauenssache.

Ob die Freiheit von "schwarzen Schafen" ausgenutzt wird, um anstelle der eigenen Arbeit mehr Freizeit zu genießen, interessiert tatsächlich viele Arbeitgeber. "Bei uns gehen täglich rund 25 bis 30 Anfragen ein vom kleinen Handwerksbetrieb bis zum Konzern", sagt Gabriel Mosch von der Frankfurter Detektei "Lentz & Co", die sich in diesen Zeiten auf einen weiteres Einsatzgebiet spezialisiert hat: Den Missbrauch von Lohnfortzahlung bei Kurzarbeit wegen Corona.

Mehrstündiger Baumarktbesuch ist tabu

"Wir müssen aufgrund der Vorgaben des Arbeitgebers der Sache auf den Grund gehen", berichtet Mosch in "Koschwitz am Morgen". "Wir warten, bis sich die Zielperson zeigt und was sie außerhalb ihres Heims macht. Ein Fall für uns ist es erst dann, wenn die geschuldete Arbeitszeit nicht erfüllt wird. Wenn wir den Mitarbeiter zum Beispiel dabei beobachten, wie er morgens um zehn im Baumarkt eine neue Gartenhütte kauft und zuhause aufbaut."

Überwachung nur im Ausnahmefall rechtens

Aber: "Der Einsatz eines Detektivs zur Überwachung der eigenen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ist nur im Ausnahmefall möglich", warnt Dr. Michael Fuhlrott, Arbeitsrechtler und Professor an der Hochschule Fresenius. Der Jurist erläutert die rechtlichen Vorgaben: "Wer im Homeoffice seine Arbeitszeit eigenmächtig reduziert, weil es keiner bemerkt, der begeht eine erhebliche Pflichtverletzung. Diese stellt regelmäßig einen sogenannten wichtigen Grund gemäß § 626 Abs. 1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) dar und kann selbst im erstmaligen Fall eine außerordentlich fristlose Kündigung nach sich ziehen. Arbeitsrechtler sprechen dann von einem Arbeitszeitbetrug zu Lasten des Arbeitgebers."

Dabei müsse es sich "um mehr als ein paar Minuten handeln, die einmal versehentlich zu wenig gearbeitet werden", ergänzt Fuhlrott. "Wer hier aber bewusst handelt, riskiert damit seinen Arbeitsplatz", konstatiert der Arbeitsrechtler und verweist auf entsprechende Urteile des Bundesarbeitsgerichts (z.B. BAG, Urt.v. 9. 6. 2011- 2 AZR 381/10).

Arbeitgeber muss Pflichtverletzungen nachweisen

Komm es zu einem Kündigungsschutzprozess, muss der Arbeitgeber den Arbeitszeitbetrug darlegen und ihn im Zweifelsfall auch beweisen. "Hierfür wird es nicht genügen, dass der Arbeitnehmer schlecht erreichbar war oder etwa am Vormittag beim Bäcker gesehen wurde", betont Fuhlrott. "Der Arbeitnehmer wird im Homeoffice seine Pausen regelmäßig selbst einteilen können. Vorgaben des Arbeitgebers wie etwa feste Zeiten für eine Erreichbarkeit oder tägliche Abstimmungsmeetings per Telefon oder Video dürfen aber angeordnet werden", so der Arbeitsrechtler.

"Wird der Arbeitnehmer aber während seiner Arbeitszeit bei einem zweistündigen Einkaufsbummel beobachtet oder geht er sogar einem Zweitjob bei einem Dritten nach, ist die Grenze definitiv überschritten", sagt Fuhltrott.

Detektiveinsatz nur bei konkretem Verdacht

Der Einsatz eines Detektivs zur sogenannten Gewinnung von Beweismitteln einer Pflichtverletzung ist im deutschen Arbeitsrecht jedoch nur ausnahmsweise möglich: Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) erlaubt einen solchen Einsatz gemäß § 26 Absatz 1 nur dann, wenn "konkrete Verdachtsmomente eines Arbeitszeitbetrugs" im Raum stehen. "Dies kann etwa der Fall sein, wenn der Arbeitnehmer dauerhaft im Homeoffice kaum erreichbar ist, dafür keine Erklärung abgeben kann und insbesondere noch weitere Umstände wie etwa eine stark verminderte Produktivität hinzutreten", erläutert der Experte und ergänzt: "In einem solchen Fall kann ein Detektiveinsatz, also eine heimliche Überwachung des Arbeitnehmers, ausnahmsweise zulässig sein."

Grundlose Überwachung - ein Fall für den Datenschutz

Selbst wenn sich durch eine unbegründeten Überwachung eine Pflichtverletzung dokumentieren läßt, kann sie als Beweismittel in einem Arbeitsgerichtsverfahren regelmäßig nicht verwertet werden, wie das Bundesarbeitsgericht in ständiger Rechtsprechung urteilt (z.B. Urt. v. 29.6.2017 - 2 AZR 597/16). Zudem drohen dem Arbeitgeber auch empfindliche Bußgelder der jeweiligen datenschutzrechtlichen Aufsichtsbehörde.

Tiefer Eingriff ins Persönlichkeitsrecht

Fuhlrott rät jedoch zur Vorsicht: "Insbesondere eine anlasslose Überwachung von Arbeitnehmern aufs Geratewohl, also ins Blaue hinein, ohne einen solchen auf Tatsachen gestützten Verdacht, stellt eine erhebliche Persönlichkeitsrechtsverletzung des Betroffenen dar".

Auch der Arbeitsrechtsexperte Prof. Peter Wedde von der Frankfurt School of applied sciences bewertet eine Überwachung als "tiefen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte von Beschäftigten". "Wer auf Kurzarbeit ist, muss Zuhause zur Verfügung stehen und darf keinen weiteren Job annehmen, der das finanzielle Defizit abfedert." Was die Arbeit im Homeoffice generell angeht, hat Wedde sogar festgestellt, "dass die Mitarbeiter in der Regel produktiver sind als im Büro."

Im Homeoffice produktiver als im Büro

Das bestätigt auch die Studie des Fraunhofer-Instituts "Fit4HomeOffce" des Fraunhofer-Instituts für Angewandte Informationstechnik FIT. Zu der laufenden Studie wurden bislang 500 Fragebögen ausgewertet: Von den Befragten wird die eigene Produktivität im Homeoffice insgesamt als etwas höher eingeschätzt. Knapp 40 Prozent der Befragten fühlen sich als produktiver als bei der Arbeit vor Ort. Knapp 15 Prozent schätzen ihre Produktivität sogar als wesentlich höher ein.

Teamarbeit wird als weniger produktiv bewertet

Die Einschätzung der Produktivität im Team führt jedoch zu geteilten Meinungen: Die Hälfte der Teilnehmenden betrachtet die Produktivität als gleich hoch. Nur ein Viertel der Befragten schätzt die Produktivität des Teams als höher Ein weiteres Viertel der Befragten allerdings als insgesamt niedriger ein. Hierbei scheinen vor allem die Erreichbarkeit der Kolleginnen und Kollegen sowie die technische Ausstattung die wichtigsten Faktoren zu sein.

Wer sich an der Studie beteiligen möchte, kann hier mitmachen: Studie des Fraunhofer-Instituts "Fit4HomeOffce" .

Sendung: hr1, hr1-Koschwitz am Morgen, 26.5.2020, 5 - 9 Uhr