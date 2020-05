Urlaub in der Heimat

Camping boomt: Immer mehr Deutsche entscheiden sich für diese Art des Urlaubs - ob mit Zelt oder Wohnmobil. Auch die Campingplätze bieten ihren Gästen immer mehr Service und Komfort. Doch welche hessischen Plätze sind die beliebtesten?

Der Start in die Campingsaison 2020 verlief aufgrund der Coronakrise alles andere als gut für die Branche. Die Plätze mussten schließen, das Ostergeschäft ging verloren. Aber ab dem 15. Mai sollen die hessischen Campingplätze wieder öffnen dürfen - unter Auflagen. So müssen Sauna-, Schwimm- und Wellnessbereiche geschlossen bleiben und es sind die notwendigen Hygienemaßnahmen zu treffen. Und da Urlaube im Ausland in diesem Sommer eher unwahrscheinlich sind, dürfte es einen Run auf deutsche Campingplätze geben.

Der Chef des Bundesverbands der Campingwirtschaft Christian Günther rät daher, früh zu reservieren. Denn der Verband empfiehlt den Betreibern, aus Sicherheitsgründen nur 50 Prozent der Stellplätze zu vermieten. Es ist daher von einer erhöhten Nachfrage bei geringerem Angebot auszugehen. Auch müssen die Camper mit Preiserhöhungen rechnen.

Hessen beliebteste Campingplätze

Die Webseite "camping.info" erstellt Rankings für Campingplätze, bei denen die Camper über die besten und schönsten Plätze abstimmen konnten. Und das ist das Ergebnis des Jahres 2019: Die zehn besten Campingplätze Hessens laut Bewertung ihrer Besucher.

Campingplatz Oedelsheim - Oberweser im Weserbergland (Nordhessen):

Dieser nordhessische Campingplatz besticht durch seine traumhafte Lage: Eingebettet zwischen dem Reinhardswald und dem Bramwald - auf der Sonnenseite der Weser, direkt am Weserufer idyllisch gelegen - eignet sich dieser Campingplatz zum erholsamen Aufenthalt für die ganze Familie.

Besonders gut bewertet wurden die sanitären Anlagen, der Ruhe-Faktor, das Preis-Leistungs-Verhältnis, die Freundlichkeit und das Vorhandensein eines Hallenbads. Zudem kommen hier Wanderer, Radfahrer, Schwimm-Fans und Angler voll auf ihre Kosten.

Campingplatz Oedelsheim

- Campen am Fluss -

- Campen am Fluss -

Am Hallenbad

34399 Oberweser/Oedelsheim

Telefon: 055 74 / 94 57 80

EMail: info@campen-am-fluss.de

Webseite

Camping Park Hammelbach - Grasellenbach im Odenwald (Südhessen):

Mitten im Herzen des Odenwaldes liegt dieser parkähnlich gestaltete Campingplatz in sehr ruhiger Lage am Ortsrand von Hammelbach. Der Platz liegt in einem großen Wandergebiet zwischen Wäldern und Tälern. Direkt ab dem Platz führen gut markierte Wanderwege durch ein Wanderparadies. Mountainbike-Fahrer finden Strecken aller Schwierigkeitsgrade.

Besonders gut bewertet wurden der Ruhe-Faktor, die Sanitäranlagen, das Preis-Leistungs-Verhältnis, die Freundlichkeit, das Vorhandensein von Whirlpools und die allgemeine Sauberkeit. Vor allem Wanderer, Radfahrer und Wellness-Fans besuchen diesen Platz regelmäßig.

Camping Park Hammelbach

Gasse 17

64689 Grasellenbach/Hammelbach

Telefon: 06253 / 3831

Email: info@camping-hammelbach.de

Webseite

Campingplatz Affoldener See - Edertal (Nordhessen):

Der Platz liegt inmitten der unberührten Natur des Nationalparks Kellerwald Edersee, direkt an der Eder. Der Affolderner See ist nur etwa 200 Meter entfernt. Ein Biergarten lädt zum Verweilen bei kühlen Getränken und hausgemachten Spezialititäten. Die Camper bewerteten vor allem die Ruhe, die Sauberkeit der Anlagen und die Freundlichkeit des Personals mit Bestwerten. Bei den Aktiviäten stehen Radfahren, Wandern und Kayakfahren ganz vorne.

Campingplatz Affoldener See

Am Mühlengraben 15

34549 Edertal

Telefon: 05623 4290

info@campingplatz-affoldernersee.com

Webseite

Nibelungen-Camping am Schwimmbad - Fürth im Odenwald (Südhessen):

Diese Camping-Anlage im Geopark Bergstraße-Odenwald liegt am Ortsrand von Fürth im Odenwald und ist der ideale Ferienort für Naturfreunde, Sportbegeisterte, Ruhe- und Erholungsuchende und vor allem für Familien mit Kindern. Das beheizte Freibad lädt zum Schwimmen und Relaxen ein. Wer lieber trockene Füße behält, kann direkt vom Platz auf den vielen markierten Wanderwegen die Naturlandschaft bewundern.

Besonders gut bewertet wurden die modernen Sanitäranlagen, die Lage, die Ruhe, die Sauberkeit, die Freundlichkeit, die vielfältige Auswahl an Restaurants und Supermärkten.

Nibelungen-Camping Am Schwimmbad

Tiefertswinkel 20

64658 Fürth im Odenwald

Telefon: 06253/5804

Email: info@Camping-Fuerth.de

Webseite

Campingplatz Auenland - Lahntal am Rimberg (Mittelhessen):

Der idyllische Platz bietet für jeden Camping-Freund den passenden Platz. Sei es mit einem Wohnwagen, Wohnmobil oder dem Zelt. Hier können auch Wohnwagen und Wohnmobile direkt an der Lahn stehen. In der Nähe des Grillplatzes gibt es einen Kinderspielplatz, eine kleine Grillhütte sorgt auch bei Regen für ein trockenes Beisammensein. An heißen Tagen bringt ein Pool Abkühlung oder die Lahn lädt zu Wasserspielen ein.

Besonders gut bewertet wurden die Lage im Naturschutzgebiet, die parkähnliche Atmosphäre, die sauberen Sanitäranlagen, die Freundlichkeit, die Infrastruktur und die vielen Freizeitmöglichkeiten (Wandern, Radfahren, Kanu/Kajak, Mountainbiken, Schwimmen, Angeln).

Dammhammer Campingplatz GmbH

Zum Dammhammer 2

35094 Lahntal

Telefon: 06420-7172

Email: info@campingplatz-auenland.de

Webseite

Erlebnis- und Freizeitwelt Nieder-Mooser See - Freiensteinau im Vogelsbergkreis (Mittelhessen):

Hier wird besonderen Wert auf Kinder gelegt. Der Sandstrand am See lädt zum Spielen und Plantschen und Schwimmen ein. Außerdem gilt der Nieder-Mooser See unter Surfern als Geheimtipp. Hier können Camper Surfen lernen, Fähigkeiten auffrischen sowie Material ausleihen, testen und kaufen. Auch Stand-Up-Paddel Ausrüstung (SUP), Tret- oder Ruderboote und Kayaks können ausgeliehen werden.

Besonders gut bewertet wurden die Kinderfreundlichkeit, die etlichen Freizeitmöglichkeiten, die allgemeine Sauberkeit, der Bäcker, die Lage sowie die schönen und gepflegten Gras-Parzellen.

Camping Heitzenröder GmbH

Am Camping 1

36399 Freiensteinau/Nieder-Moos

Telefon: 066441433

Email: info@camping-nieder-moos.de

Webseite

Camping- und Ferienpark Teichmann - Kirchlotheim am Edersee (Nordhessen):

Der riesige Campingplatz verfügt über vier Sanitärgebäude, einen Sandstrand, einen Mini-Supermarkt, etliche Freizeitmöglichkeiten (Trampolin, Minigolf, Reiten, Beachvolleyball, Streetball, Bolzplatz, Bogenschießen, ein Kinderkino) und zahlreiche Radwege.

Besonders gut bewertet wurden der Brötchen-Service, der gut ausgestattete Kiosk, der Campershop, die Mietmöglichkeit für Fahrräder, die Freundlichkeit, die allgemeine Sauberkeit, die Lage sowie die allgemeine Infrastruktur. Auch das Angebot für Jugendgruppen sowie die "Partymöglichkeit" für junge Erwachsene auf den extra ausgewiesenen Gruppenwiesen wurden gut bewertet.

Camping- & Ferienpark Teichmann

Zum Träumen 1A

34516 Vöhl-Herzhausen

Telefon: 05635245

Email: info@camping-teichmann.de

Webseite

Camping in Naumburg - Naumburg bei Kassel (Nordhessen):

Der Campingplatz in dem Kneippkurort Naumburg hat 230 Stellplätze. Diese sind in verschieden große Rondelle aufgeteilt und terrassenförmig angeordnet. Alle Stellplätze sind mit Strom, Wasser und Abwasser am Rondell versorgt. Für noch mehr Komfort gibt es eine Sauna, einen Imbiss und eine Gaststätte auf dem Gelände.

Besonders gut bewertet wurden die Sauberkeit der modernen Sanitäranlagen, die Freundlichkeit, der Imbiss, das Preis-Leistungsverhältnis, die Duldung von Hunden, die allgemeine Infrastruktur sowie die tollen Wander- und Fahrradwege.

Campingplatz Naumburg

Am Schwimmbad 12

34311 Naumburg

Telefon: 05625 9239670 oder 0170 4418621

Email: camping@naumburg.eu

Webseite

Knaus Campingpark Hünfeld - Hünfeld bei Fulda (Osthessen)

Gelegen im Naturpark und Biosphärenreservat Rhön zwischen Fulda und Bad Hersfeld bietet der Campingpark moderne Sanitärgebäude, Lebensmittelverkauf, Bistro mit Biergarten und schöne Stellplätzen für Zelte und Wohnmobile. Gäste schätzen die Ruhe, die Wanderwege und das Radwegenetz. Auch Golfspieler kommen auf ihre Kosten.

Knaus Campingpark Hünfeld

Dr.-Detlev-Rudelsdorff-Allee 6

36088 Hünfeld

Telefon: 06652 749090

Webseite

Knaus Campingpark Eschwege - Eschwege (Osthessen)

Der Park befindet sich auf einer Halbinsel zwischen Werratalsee und Werra. Die Altstadt von Eschwege ist nur fünf Gehminuten entfernt. Der Platz verfügt über Bistro, Minimarkt, Beachvolleyballfeld und Kinderspielplatz. Besucher schätzen vor allen die tolle Lage und das Freizeitangebot.

Knaus Campingpark Eschwege

Am Werratalsee 2

37269 Eschwege

Telefon: 05651 338883

Webseite

