36 Grad und noch viel heißer. Baden in der Eistonne ist eine Möglichkeit, die Sommerhitze zu überstehen. Wer es kultivierter angehen will, gönnt sich in den Abendstunden hausgemachtes Ginger-Beer oder eisgekühlten Milch-Punch mit Ananas.

Auch bei heißen Sommertemperaturen lassen sich Drinks und Cocktails genießen: Auf die Zutaten kommt es an. Vor allem Früchte wie Ananas und Zitrone sind herrlich erfrischend. Kokoswasser und Ingwersaft sorgen für Abkühlung. Gabriel Daun, einer der besten Barmixer in Deutschland, hat uns Rezepte mit und ohne Alkohol mitgebracht.

Hausgemachtes Ginger-Beer

Anders als der Name vermuten lässt, handelt es sich bei Ginger-Beer nicht um Bier, sondern um eine herrlich erfrischende Limonade mit Ingwer und Zitronensaft. Diese wird karbonisiert. Wer möchte, kann einen Teil des Wassers durch frisch gepressten Ananas- oder schwarzen Johannisbeersaft ersetzen und so das Ginger-Beer etwas fruchtiger gestalten. Das Ginger-Beer kann aber auch mit Spirituosen zu einem erfrischenden Longdrink kombiniert werden, etwa mit einem Shot Gin, Bourbon Whiskey, dunklem Rum oder Campari.

Weitere Informationen Was ist "karbonisieren"? Bei der Karbonisierung wird Kohlenstoffdioxid unter hohem Druck in die Flüssigkeit eingepresst. Dabei geht es nicht nur darum, ein Getränk mit Kohlensäure zu versetzen, sondern auch, um sie im Getränk zu erhalten. Das erhöht den Erfrischungseffekt und stimuliert die Geschmackssinneszellen beim Trinken. Ende der weiteren Informationen

Criterion Milk Punch

Der Criterion Milk Punch ist bereits vor über hundert Jahren entwickelt worden: Im Jahr 1878 wird das erstmals in dem Buch "American and other Drinks" aufgeführt. Auf der Karte der Frankfurter Gekkos Bar und der Roomers Bar ist der köstlich erfrischende Drink auf der Basis von Rum und Cognac natürlich auch gelistet.

Gabriel Daun leitet seit 2010 in Frankfurt die Gekkos Bar sowie seit 2017 die Szenebar Roomers Bar . Außerdem ist er Autor und schreibt unter anderem für das Mixology Magazin. Daun ist auch Juror bei verschiedenen internationalen Wettbewerben und Awards.

Weitere Drinks für heiße Sommertage

