Der Gänseschmaus im Lokal mit Kollegen, Freunden und Familie fällt in diesem Jahr leider aus. Damit Sie wenigstens nicht ganz auf diese kulinarische Tradition verzichten müssen, bieten viele hessische Gastronomen "Gans-to-go" an. Hier eine kleine Übersicht - auch Ihr Tipp ist gefragt!

In diesem Winter haben viele Unternehmen in Hessen ihre Weihnachtsfeiern wegen der Corona-Pandemie gestrichen oder virtuell ins Internet verlegt. Zudem müssen Gastronomen ihre Restaurants geschlossen halten. Ein herber finanzieller Verlust - gilt die Adventszeit doch als Hauptsaison für die Profis am Herd. Tradition gehen in dieser Zeit meist Gänse - ganz, -brust oder -keule - über den Tresen. Je nach Wunsch mit Klößen, Rotkraut oder anderen Beilagen.

Doch damit die Stammgäste und andere Geflügelliebhaber nicht ganz auf den winterlichen Genuss verzichten müssen, bieten viele Lokale und Restaurants einen Abhol- und teils auch Bringservice unter dem kulinarischen Motto "Gans-to-go" oder "Gans@home" an: Die Gans zum Mitnehmen gibt es entweder fix und fertig mit Knusperkruste oder vorbereitet zum schnellen Fertiggaren im eigenen Ofen. Mitgeliefert werden auch die passenden Beilagen und auf Wunsch der perfekte Wein zum Festschmaus.

Gans-to-go von Darmstadt bis Kassel

Wir haben für Sie eine kleine Auswahl zusammenstellt, wer wo "Gans-to-go" anbietet. Und wenn Sie noch ein Stammlokal haben, das in unserer kleinen Sammlung, nach hessischen Städten sortiert, noch fehlt: Wir freuen uns über Ihren persönlichen Tipp! Schreiben Sie uns einfach ein paar Zeilen mit Ihrem Gänsetipp - dazu Namen, Adresse und Link in das untenstehende Formular.

B

Bad Homburg:



Sängers Restaurant , Kaiser-Friedrich-Promenade 85, 61348 Bad Homburg v. d. H.

, Kaiser-Friedrich-Promenade 85, 61348 Bad Homburg v. d. H. Steigenberger Bad Homburg , Kaiser-Friedrich-Promenade 69-75, 61348 Bad Homburg v. d. H.

Bad Vilbel:



Ahrendshof, An der Kirche 1, 61118 Bad Vilbel

An der Kirche 1, 61118 Bad Vilbel Kreilings Höfchen, Ritterstraße 3, 61118 Bad Vilbel

Ritterstraße 3, 61118 Bad Vilbel Restaurant "Heilsberg" , Carl-Schurz-Straße 33, 61118 Bad Vilbel

D

Darmstadt:

E

Eltville-Hattenheim:



Kronenschlösschen , Rheinallee, 65347 Eltville am Rhein

F

Flörsheim am Main:



Gasthof Wiesenmühle , Wiesenmühle 11, 65439 Flörsheim am Main

F

Frankfurt:



G

Gießen:



Tandreas , Licher Straße 55, 35394 Gießen

H

Hochheim am Main:



Gasthaus zur Krone , Hauptstraße 28, 65239 Hochheim (-Massenheim) am Main

, Hauptstraße 28, 65239 Hochheim (-Massenheim) am Main Hochheimer Terrasse , Mainzer Strasse 22, 65239 Hochheim am Main

, Mainzer Strasse 22, 65239 Hochheim am Main Riesling-Stuben , Wintergasse 9, 65239 Hochheim am Main

K

Kassel:



Waldhotel Schäferberg Kassel, Wilhelmsthaler Straße 14, 34314 Espenau bei Kassel

L

Langen:



Merzenmühle , Koberstädter Strasse 204, 63225 Langen

M

Marburg:

Villa Vita , Anneliese Pohl Allee 7-17, 35037 Marburg,

Messel:



Restaurant "Charlottenhof ", Außerhalb 30, 64409 Messel

Mühltal/ Traisa:



Dippelshof , Am Dippelshof 1, 64367 Mühltal/Traisa

N

Neuberg bei Hanau:



Emmel's DinkelRind , Hüttengesäßer Straße 1, 63543 Neuberg

Neu-Isenburg:

Kempinski "Hotel Gravenbruch" , Am Forsthaus Gravenbruch 1, 63263 Neu-Isenburg

Niesetal:



Restaurant "Zum Niesetal", Niestetalstraße 16, 34266 Niestetal

O

Ober-Ramstadt:



Restaurant "Hammermühle ", Hammergasse 9, 64372 Ober-Ramstadt

Offenbach:



Bootshaus Bürgel , Am Maingarten 404, 63075 Offenbach

, Am Maingarten 404, 63075 Offenbach Markthaus am Wilhelmsplatz , Bieberer Str. 9, 63065 Offenbach

, Bieberer Str. 9, 63065 Offenbach Zur Käsmühle , Dietesheimer Str. 408, 63073 Offenbach

R

Reichelsheim im Odenwald:



Treuschs Schwanen & Johanns-Stube , Rathausplatz 2, 64385 Reichelsheim

Rodgau:



Restaurant Wolfschlucht , Am Wasserturm 12, 63110 Rodgau

S

Seligenstadt:



Alte Schmiede , Marktplatz 14, 63500 Seligenstadt

Schlangenbad:



Landgasthaus Wambacher Mühle , Wambacher Mühle 1, 65388 Schlangenbad

Schlüchtern:

Landgasthof Druschel , Hochstraße 14, 36381 Schlüchtern/Wallroth

Schotten-Reinrod:



Landgasthof Kupferschmiede , Mühlstraße 10, 63679 Schotten-Rainrod

W

Walluf (Rheingau):



Brunnenstübchen , Hauptstraße 61, 65396 Walluf

Wiesbaden:



Tipps und Rezepte für Hobbyköche

Wer eine Gans im eigenen Herd Gans zubereiten will, sollte ein Exemplar aus artgerechter Haltung entweder auf dem Wochenmarkt, direkt beim Geflügelzüchter oder dem Metzger des Vertrauens kaufen. Als Richtmaß pro Person gilt etwa ein Pfund Gansgewicht. Für vier Personen sollte man ein circa vier bis viereinhalb Kilogramm schweres Tier bestellen. Wer kein großer Fleischesser ist und Knochenberge auf dem Teller meiden will, sollte statt einer ganzen Gans lieber Keulen kaufen.

Außen schön knusprig und innen saftig und zart - so soll der Gänsebraten auf den Tisch kommen. Doch eine Gans zuzubereiten erfordert Erfahrung am Herd und Fingerspitzengefühl, sonst kann das Geflügel trocken und zäh werden. Hier finden Sie praktische Tipps und erprobe Gänserezepte aus unserer kulinarischen Sendung "hr1 Dolce Vita":

Sendung: hr1, hr1 am Vormittag, 2.12.2020, 9-12 h