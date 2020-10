Der Herbst wird kühl und nass, damit beginnt auch die Erkältungssaison. Zugleich schnellen die Corona-Infektionszahlen nach oben. Höchste Zeit, das Immunsystem zu stärken. Aber am besten auf natürliche Weise - mit Ingwer. Die Ernährungsexpertin Dagmar von Cramm gibt Tipps und verrät Rezepte.

Wie wehrt man am besten Erkältungen mit Hausmitteln ab? Ausreichend Schlaf und regelmäßige Bewegung, gesunde Ernährung und reichlich Flüssigkeit in Form von Kräutertee, (Zitronen-)Wasser sind eine gute Basis, um das Immunsystem bei nasskaltem Herbstwetter zu stärken.

Doch als eine wahre Wunderwaffe gilt Ingwer. In hiesigen Märkten wird meist Ingwer aus China angeboten - auch in Bioqualität. Doch wie wirkt er und wie lässt er sich am effektivsten als Erkältungs-Prophylaxe einsetzen? Die Ernährungswissenschaftlerin und Buchautorin Dagmar von Cramm weiß um die heilsame Wirkung der asiatischen Wunderwurzel.

Gesundes Gewürz für Speis und Trank

"Ingwer ist eine absolute Zauberwurzel für unsere Vitalität - sie ist gut fürs Immunsystem, hilfreich gegen Krämpfe, Migräne und Übelkeit", weiß die Ernährungsexpertin. Doch Ingwer kann noch viel mehr als nur äußerlich, etwa als Zusatz im Tee, verwendet zu werden. Dagmar von Cramm setzt ihn auch in ihrer privaten Küche als aromatisches, gesundheitsförderndes Gewürz für Speisen und Getränke ein. Hier einige ihrer besten Rezepte, die nicht nur die Abwehrkräfte stärken, sondern auch gut sind für Vitalität, Schönheit und Balance.

