Kaum eine Mahlzeit, bei der nicht irgendwelche Reste übrig bleiben. Doch was tun damit? Vincent Fricke, Koch und Inhaber einer Catering-Firma, hat darüber ein Kochbuch geschrieben. Bei uns gibt es vier Rezepte daraus.

Reste zu verarbeiten ist ganz einfach, wenn man weiß, was gut zusammenpasst und man neben Lebensmitteln auch noch ein wenig Kreativität und Mut zum Ausprobieren übrig hat, schreibt Fricke auf seiner Homepage.

Sein Buch "Leftover: In deinem Kühlschrank steckt mehr, als du denkst" beginnt beim Thema Lebensmittelverschwendung. Denn damit fängt es schon mal an, dass überhaupt so viele Essensreste anfallen. Fricke möchte ein Bewusstsein für diese Problematik schaffen und somit zu einer Verhaltensänderung beim Konsumenten beizutragen. Denn jeder Deutsche wirft im Jahr 85 Kilogramm Lebensmittel weg und 96 Prozent der Menschen wollen das ändern.

Duftes Dal nach dem Prinzip "Pi mal Daumen"

Lebensmittelreste und Übriggebliebenes sollten so weit wie möglich verwertet werden, so der Autor. Das Buch soll dabei helfen und eine Orientierung geben. Seine Rezepte basieren auf dem Prinzip Pi mal Daumen und Augenmaß. Konkrete Mengenangaben gibt es nicht. Es soll ja nicht schon wieder etwas übrig bleiben.

Restepasta, wunderbar!

Das Ganze ist sozusagen eine moderne Variante von Omas guter Resteküche. Das gibt Vincent Fricke selbst zu. "Meine Oma hatte recht" steht im Vorwort. Für deren Generation war es schlicht undenkbar, Lebensmittel wegzuwerfen. Vielleicht setzte dank "Leftover" (Überbleibsel) bei einigen Menschen ja ein Umdenken ein.

Nochmal Pasta - für Nicht-Veganer

In seinem Kochbuch der anderen Art erklärt der Konzept-Koch und Instagrammer, wie man mit Leftovern intuitiv und kreativ kochen kann. Das schmeckt super, geht schnell, hilft Geld zu sparen und schont die Umwelt. Probieren Sie's mal aus.

Buchcover "Leftover"

Vincent Fricke

Left over

In Deinem Kühlschrank steckt mehr, als Du denkst

Verlag: Neuer Umschau-Verlag

ISBN: 978-3865289537

Preis: 27,99 € Ende der weiteren Informationen

