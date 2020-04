In diesen Wochen wird das Internet zur virtuellen VHS: mit Heimwerker-Tutorials, Online-Malkursen, Yoga- und Fitness-Sessions per Video. Auch Kochunterricht gibt's, zum Beispiel von hr1-Köchin Sybille Schönberger – schauen Sie mal!

Ein gut gemeinter Tipp gleich zu Anfang: Wir empfehlen Ihnen, nicht hungrig nach Kochkursen zu suchen. Das macht einen Riesenappetit bei all den vielen Videos von Kaiserschmarrn, Walnussbrot, Sushi, Pasta und Pizza, selbst gemachte Haselnusscreme, Gemüse-Lasagne, Apfelstrudel und Käsekuchen. Hier eine kleine Auswahl, die wir auf der Videoplattform Youtube für Sie gefunden haben.

Von Länderküche bis zu regionalen Gerichten

Auf Youtube finden Sie unzählige Videos zu Länderküchen wie etwa Japanisch, Chinesisch, Thai, Indisch, Italienisch, Spanisch, Französisch und US-Amerikanisch – für fast jede Nation werden Traditionsgerichte präsentiert. Auch regionale Küche ist zu finden: Wer zu Ostern zum Beispiel Grüne Soße zubereiten möchte, findet von "Chefkoch" die beste Anleitung. Wie auch hier werden in der Kommentarbox auch gleich Rezepte mitgeliefert.

Kochen im Kanal

Starkoch TV Bild © Screenshot: youtube/StarkochTV

Wer nicht nur unterhaltsame Kochvideos schauen will, sondern gezielt nach Kochtutorials suchen möchte, sollte bei Youtube in der linken Navigationsleiste auf "Kanäle finden" klicken und sich zur Rubrik "Kochen & Gesundheit" durchscrollen. Hier finden Sie verschiedene Channels von Promiköchen. Zum Beispiel "StarkochTV" mit Johann Lafer und Vincent Klink – quasi eine Resteverwertung aus alten Fernseh-Kochsendungen, aber qualitativ hochwertig und digital konserviert.

Chinesisch für Anfänger

"Sallys Welt" ist mit mehr als 1,6 Millionen Abonnenten der größte Youtube-Kanal zum Thema "Kochen und Backen". Wer das üppige Product Placement ignoriert, findet hier auch als Anfänger gute Anleitungen für Süßspeisen und Kuchen bis hin zum Verzieren von Torten.

Foodbloggerin bringt uns Asiens Küche näher

yamyamfoods Bild © Screenshot: youtube/yamyamfoods

Auch viele Food-Blooger betreiben ihren eigenen Kanal auf Youtube – darunter die asiatische Foodbloggerin Xian Yin von "yamyamfoods". Bei ihr werden Anfänger und Hobbyköche in die chinesische Kochkunst eingeführt.

Kochen lernen vom Fitness- und Ernährungs-Coach

Kochhelden TV Bild © Screenshot: youtube/kochhelden

Bei "Kochhelden TV" bringen der Fitness- und Ernährungs-Coach Jens und seine Kollegen ihren Fans das Kochen bei und liefern ihre Rezepte gleich in der Kommentarbox mit. Mit einer Mischung aus Kochlehrer und Club-Animateur lockt der Coach mit seinem Channel auch die Kerle in die Küche.

Am besten vom britischen Starkoch lernen

Starkoch Jamie Oliver Bild © Screenshot: youtube/JamieOliver

Richtig gut zum Lernen ist "Jamie Oliver‘s Food Tube": Der britische Fernsehkoch und Kochbuchautor Jamie Oliver steht solo oder mit seinem kleinen Sohn Buddy am Herd und vermittelt damit auch kleinen Köchen einen großen Spaß an der Küchenarbeit. Hier kann auch Ihr Nachwuchs Zuhause mitmachen. Damit verbindet man das Kochenlernen gleich mit Englischunterricht. Denn Jamie Olivers Koch-Tutorials sind in englischer Sprache.

Kochen kann kinderleicht sein

Romans Cooking Corner Bild © Screenshot: youtube/AylaJalyn

Der erklärte Lieblings-Kochkanal der hr1-Onlineredaktion ist "Roman's Cooking Corner": Koch-Coach Roman ist ein Dreikäsehoch und zeigt Ihnen, wie kinderleicht Backen und Kochen sein kann. Der kleine Gernekoch startete seine Youtube-Karriere als Koch im Alter von drei Jahren. Mittlerweile ist er im Kindergartenalter und "spielt" am liebsten in der Küche. Seine Mutter Ayla Jalyn assistiert ihm dabei. Die Beiköchin betont allerdings, dass Romans Koch-Videos "nur zur Unterhaltung" dienen und "keine erzieherische Aufgabe" hätten. Lernen ist trotzdem nicht ausgeschlossen, finden wir.

Video-Kochschule bei hr1-Dolce Vita und beim NDR

Sybille Schönberger Bild © Screenshot: youtube/hr1

Im Youtube-Kanal "Tipps für die Küche von hr1-Dolce Vita" vermittelt hr1-Köchin Sybille Schönberger, wie man Zwiebeln ohne Tränen schneidet und überhaupt richtig mit dem Messer umgeht. Das ist die erste Lektion in der Küche. Denn ohne gute Messer macht Kochen keinen Spaß.

Noch ein Tipp aus dem Netz: Für erwachsene Anfänger am Herd hat uns am besten die Video-Kochschule des NDR gefallen. Wer noch keine Erfahrung in der Küche hat oder nicht genau weiß, wie ein bestimmtes Produkt zubereitet wird, dem erklären die NDR-Köche, wie‘s geht: Fleisch braten, Reis kochen, Mayonnaise mixen, schnelles Brot backen – da lernen selbst ambitionierte Hobbyköche noch so manchen Kniff.

Sendung: hr1, hr1 am Vormittag, 27.3.2020, 9-12 Uhr