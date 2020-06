Bier und Eis - warum nicht mal diese beiden sommerlich leckeren Erfrischungen miteinander kombinieren? Unser Dolce-Vita-Moderator Bastian Korff hat es ausprobiert. Hier kommt sein Rezept zum Nachmachen.

"Bier schmeckt auch im Eis - vor allem Bockbier. Und das hat ja auch noch Saison", sagt Bastian Korff. Was ihn beim Probieren allerdings ziemlich überrascht hat: "Es schmeckt weniger nach Bier als nach Brot. Aber es ist sehr, sehr lecker."

Neben Bier benötigt man für das Bier-Eis-Rezept Milch, braunen Zucker, Eigelb und Brotkrumen. Garniert wird das Ganze mit einem Schuss Schokoladensoße.

Muskat zum nachjustieren

Was die geschmacklichen Nuancen angeht, könne man je nach Vorliebe noch nachjustieren, zum Beispiel mit ein bisschen Muskat, so Bastian Korff. Und auch wenn es am Ende weniger nach Bier schmeckt, als erwartet, kann unser Moderator sein Rezept nur zur Nachahmung empfehlen. "Es ist ein cremiger, ruhiger Genuss. Und überhaupt nicht aufwändig in der Herstellung."

Sendung: hr1-Dolce Vita, 20.6.2020, 12-15 Uhr