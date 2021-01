Im Corona-Sommer 2020 wurde Radfahren zum Volkssport Nummer eins. Wer jetzt nicht in der Winterkälte radeln will, stellt sein Gefährt einfach ins Zimmer - auf einen Rollentrainer. Wir sagen Ihnen, welcher Typ für wen geeignet ist.

Sie möchten auch gerne im Winter Ihre Beinmuskeln und Ausdauer trainieren? Aber ein Ergometer ist Ihnen zu groß, zu klobig und zu teuer? Dann könnte ein sogenannter Rollentrainer das Richtige für Sie sein. Dieses, meist klappbare Gerät ist schnell parat für Trainingseinheiten mit ihrem eigenen Fahrrad.

Je nach Kondition, Geschick und Geldbeutel können Sie zwischen unterschiedlichen Varianten wählen: freie oder feste Rollentrainer und Rollentrainer mit Ergometer - und sogar mit VR-Funktion.

Für Ambitionierte: freie Rollentrainer

Freie Rollentrainer, auch "freie Rollen" genannt, bestehen aus je zwei laufenden Hinterrollen und einer Vorderrolle: Auf den hinteren Rollen steht der Hinterreifen - auf der vordersten Rolle der Vorderreifen. Bei dieser Variante wird das Fahrrad nicht fixiert. Damit das Gefährt stabil bliebt, muss der Fahrer mindestens mit 20 Stundenkilometer "unterwegs" sein. Daher ist dieses Gerät nicht für Anfänger und Freizeitsportler geeignet, die einen bequemen Fahrstil gewohnt sind. Denn das Training auf freien Rollen erfordert eine gute Grundkondition und einen guten Gleichgewichtssinn. Es ist ideal für ambitionierte Radamateure und den Profibereich.

Diese Variante eignet sich vor allem für das Trainieren der Bewegungskoordinationsfähigkeit und des Gleichgewichtssinns. Zudem ist das Fahrgefühl ist auf einem freien Rollentrainer "gefühlsechter".

Für Puristen: feste Rollentrainer

Bei einem festen Rollentrainer wird das hintere Rad des Fahrrads in das Gerät eingespannt - meist über einen Schnellspanner. Der Vorderreifen muss manchmal auch fixiert werden. Der Klassiker unter den Rollentrainern ist zwar ein kleines Schwergewicht, aber kinderleicht zu nutzen – in der Regel über die eigene Fahrradgangschaltung.

Für Tekkies und Anspruchsvolle: Rollentrainer mit Ergometer

Ein Rollentrainer mit Ergometer wird auch als "Ergotrainer" bezeichnet und ist artverwandt mit einem festen Rollentrainer. Viele Rollentrainer mit Ergometer messen verschiedene Daten, etwa Geschwindigkeit, Streckenlänge, Fahrdauer, Trittfrequenz und Kalorienverbrauch. Einige Modelle zeigen sogar die Herzfrequenz an. Meist sind diese Geräte auch mit Fitnessprogrammen ausgestattet oder können mit Apps, Smartphones und -watches gekoppelt werden. Außerdem speichern sie die absolvierten Trainingseinheiten und -daten, die der Fahrer dann auswerten kann.

Für Spaßfahrer: Rollentrainer mit Virtual-Reality-Funktion

Wer beim Indoor-Training nicht auf Landschaft verzichten will, kann sich einen Rollentrainer mit Virtual-Reality-Funktion zulegen. Zusätzlich mit einer Virtual-Reality-Brille auf der Nase, können Sie unterschiedliche Gelände erkunden, verschiedene Witterungen nachempfinden durch verschiedene virtuelle Welten radeln: entlang an Küsten, Strandpromenaden, über hohe Brücken, durch tiefe Täler, Gebirgspässe und -tunnel.

Fast alle Radtypen passen auf Rollen

Die meisten Trainer können mit einem herkömmlichen Rennrad verwenden werden, viele Trainer sind zudem auch mit Citybikes kompatibel und bestimmte Modelle können auch Mountainbikes und sogar E-Bikes eingespannt werden. Allerdings kann der erhöhte Widerstand auf einem Rollentrainer bei Mountainbikes schneller zur Abnutzung der Reifen führen.

Viele Rollentrainer können nach dem Training einfach zusammgeklappt und platzsparend verstaut werden. So kann auch in einer kleinen Wohnung oder im Homeoffice trainiert werden. Wer öfter trainieren will und keinen Platzmangel hat, sollte sich eher einen soliden, stabilen Rollentrainer zulegen. Je nach Funktion, Ausstattung und Anspruch sind Rollentrainer in einer Preisspanne zwischen 60 und 1.000 Euro zu haben.



