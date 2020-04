Es gibt unzählige Anleitungen zum Basteln oder Nähen von Schutzmasken - ebenso vielfältig sind die Anleitungen zum Reinigen. Denn auch hier gibt es nicht das einzige, allgemeingültige Patentrezept. Deshalb sollten Sie diese Tipps unbedingt beachten!

Im Internet gibt es die unterschiedlichsten Tipps zur Reinigung von Atemschutzmasken. Ob Mikrowelle, Backofen, Wasserkocher oder Waschmaschine – die gängigen Methoden basieren auf der Erkenntnis, dass das Covid-19-Virus temperaturempfindlich ist: Hitze zerstört die Viren. Die meisten Masken, die derzeit im Umlauf sind und im nicht-medizinischen Bereich verwendet werden, sind die sogenannten BMN (Behelfs-Mund-Nasen)- Masken, auch "Community-Masken" genannt.

Diese sind in der Regel aus Baumwollstoff gefertigt. Nach Empfehlungen des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte sollte der Stoff möglichst eng gewebt sein. Die Masken sind oval oder in horizontale Falten genäht. Beachten Sie, dass Masken vor dem ersten Tragen gereinigt sowie möglichst nach jedem weiteren Einsatz gereinigt werden sollten!

Laut medizinischen Experten sterben die Corona-Viren bei einer Temperatur ab 59 Grad Celsius ab. Deshalb sind folgende Reinigungsmethoden für wiederverwendbare Masken sinnvoll. Doch Achtung: Falls Ihre Maske einen sogenannten "Nasendraht" zur Stabilisierung der Nasenpartie enthält, diesen stets vor jedem Reinigen, Desinfizieren und Bügeln herausnehmen!

Diese Möglichkeiten der Reinigung für den Mundschutz gibt es

Waschmaschine

Kochtopf

Wasserkocher

Mikrowelle

Backofen/ Fango-Ofen

Bügeln

Gefrierfach

Desinfektionsspray

Eine Behelfsmaske aus kochfestem (Baumwoll-)Material ist in der Waschmaschine - in einem Wäschesäckchen - bei einer Temperatur bis 95 Grad (Kochwäsche) waschbar, am besten bei mindestens 60 Grad. Zusätzlich zum Waschpulver ist kein spezielles Hygiene- oder Desinfektionswaschmittel notwendig. Schon gar nicht "Corona-Waschmittel", das bereits von einigen Herstellern beworben wird. "Jedes Waschmittel, das Seife enthält, genügt vollkommen", sagt der Zürcher Virologe und Zellbiologe Urs Greber.

Wer für eine oder mehrere Masken nicht extra eine Maschine anwerfen will, kann die Maske auch für mindestens fünf Minuten in einem Kochtopf mit Wasser auskochen. Um die korrekte Temperatur zu ermitteln, können Sie ein Küchen- oder Grillthermometer verwenden. Sind die Masken ausgekocht, sollten Sie sie gut trocknen lassen.

Heißes Wasser aus dem Wasserkocher mit mindestens 70 Grad Ceslius in einen Topf oder eine hitzebeständige Schüssel geben. Die Maske fünf Minuten Minuten hineinlegen, dabei ab und an mit einem Kochlöffel durchschwenken. Dann herausnehmen, auf einem Frottétuch auslegen und gut trocknen lassen.

Weitere Informationen Das sollten Sie bei Falten-Masken beachten! "Beim Tragen müssen die Falten stets nach unten zeigen. Sonst setzen sich die möglichen Tröpfchen aus dem Speichel durch Atmen, Niesen u.ä. in den Falten ab", empfiehlt die Offenbacher Modedesignerin und Kostümbildnerin Monika Seidl, die derzeit auch für den medizinischen Bedarf Spezialmasken aus FFP-Vlies anfertigt. Ende der weiteren Informationen

Theoretisch kann ein Behelfs-Mund-Nasen-Schutz auch in der Mikrowelle erhitzt und so von möglichen Viren befreit werden. Hierbei sollten Sie jedoch unbedingt auf eine ausreichende Dauer (mindestens 2 Minuten) sowie Wattzahl (750 Watt) achten. Aber Vorsicht: Viele selbstgenähte und herkömmliche Masken enthalten Draht. Diesen sollten Sie unbedingt vor der Desinfektion in der Mikrowelle entfernen, sonst kann es zu Blitz- und Funkenschlag kommen.

Als sicher gilt auch die Backofen-Methode in einem herkömmlichen Backofen oder einem Fango-Ofen: Hierzu muss der Backofen auf 70 Grad (Ober- und Unterhitze) vorgeheizt werden und die Maske auf einem sauberen Rost oder Backblech mindestens 30 Minuten lang "gebacken" werden. Laut Medizinern funktioniert diese Methode auch mit dem chirurgischem Mund-Nasen-Schutz und FFP-Masken für den professionellen Gebrauch.

Gute Lösung auf die Schnelle: Wenn Sie mal keine Zeit haben, eine Maske aus Baumwolle zu waschen, kann diese im Ausnahmefall gebügelt werden. Dazu die trockene Maske zwischen zwei Küchenhandtücher legen und bei Stufe 3 sorgfältig (dampf-)bügeln. Achtung: Diese Methode ersetzt keine Reinigung!

Medizinische Experten raten dringend ab, Masken mit Desinfektionsmittel zu besprühen. Die Partikel des Desinfektionssprays können zu einer Reizung der Nasen- und Mundschleimhäute führen. Bei Asthmatikern beispielsweise kann dies zu massiven Atemproblemen führen.

Masken einzufrieren, um Viren zu bekämpfen, ist ebenfalls keine sichere Strategie. Mit Covid-19 verwandte Coronaviren halten sich bei minus 20 Grad bis zu zwei Jahre, schreibt das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR). "Viren können in Kälte länger stabil sein", bestätigt Jonas Schmidt-Chanasit vom Hamburger Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin.

Anleitung für all, die Masken tragen

Beim Auf- und Absetzen der Maske diese am Nasenflügel und am Gummiband anfassen, nicht in den Atembereich fassen! Weist eine Maske Beschädigungen wie Risse, Löcher oder Ähnliches auf, sollte sie umgehend entsorgt werden. Es empfiehlt sich, mindestens zwei Behelfsmasken anzuschaffen, um nach dem Gebrauch stets eine saubere zur Hand zu haben. Und: Gebrauchte Masken keinesfalls an andere weitergeben!

Das Robert-Koch-Institut (RKI) weist explizit darauf hin, dass es nach wie vor keine hinreichenden Belege dafür gibt, dass das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes das Risiko einer Ansteckung für eine gesunde Person, die ihn verwendet, reduziert. Eine Behelfs-Mund-Nasen-Maske (BMN) dient jedoch dazu, dass man sich nicht direkt im Gesicht anfasst. Außerdem hilft die BMN bei der Reduzierung der Verbreitung von Tröpfchen, was das Ansteckungsrisiko minimiert, vor allem für Mitmenschen. Das Tragen von Masken im öffentlichen Raum wird sogar vom Präsident der Bundesärztekammer, Dr. med. Klaus Reinhardt, empfohlen - und ist in machen Gemeinden nun sogar Pflicht, so seit dem 20. April in der Hessischen Gemeinde Hanau.

