Es kann Spaß machen und auch schmecken, wenn die Kleinen mit den Großen am Herd stehen. Bild © picture-alliance/dpa/ Imagebroker

So schmeckt's allen: Geniale Rezepte für die ganze Familie

Die Corona-Krise bringt auch die Küchenroutine durcheinander: Der Nachwuchs, sonst in der Schule oder Kita verköstigt, hat Mittagshunger. Mama und Papa im Homeoffice knurrt ebenfalls der Magen. Warum nicht einfach zusammen kochen? Wir haben kinderleichte Rezepte für Sie!

Ob bei den Eltern oder Großeltern: Wenn Kinder in der Küche helfen dürfen, wirkt sich das positiv auf deren Entwicklung aus: Die kleinen Beiköche erfahren, wie sich durch ihre eigenen Hände Dinge verändern und verwandeln können. Das stärkt das Selbstbewusstsein und die Feinmotorik wird durch Schneiden, Rühren, Kneten oder Formen verbessert. Außerdem entdeckt und erschmeckt der Nachwuchs ganz nebenbei unterschiedliche Nahrungsmittel und Gewürze. Mit je einer Prise Wissen über Herkunft, Inhaltsstoffe und Vitamine gewürzt, wird die Küche auch zu einem spannenden Lernort.

Der Spaß am Kochen ist prägend

Bild © Südwest Verlag/Studio R. Schmitz

Gemeinsames Kochen soll sogar das spätere Leben beeinflussen, behaupten Erziehungswissenschaftler, denn gesunde Ernährung werde schon im Kindesalter geprägt: Wer als Kind mit Fertigkost und Fastfood aufwächst, wird diese Ernährungsgewohnheit meist auch im Erwachsenenalter beibehalten. Klar, in bestimmten Entwicklungsphasen sind monatelang nur Nudeln, Nutellabrötchen oder "Igitt-Gemüse-ess-ich-nicht" angesagt. Doch den Nachwuchs frühzeitig in der Küche mit einzubinden, lohnen sich.

Denn "schmeckt nicht, gibt’s nicht". Ein Kind solle die Möglichkeit haben, Lebensmittel erstmal zu probieren und dann zu entscheiden, ob es etwas mag oder nicht, empfiehlt der Sternekoch Holger Stromberg und betont, das habe er schon als Koch der Nationalelf so gehalten und so hält er es auch in seinem Kochbuch für Kinder: "Manege frei für kleine Köche – Superhelden essen clever".

Weitere Informationen Infos zum Buch Holger Stromberg

"Manege frei für kleine Köche - Superhelden essen clever"

Verlag: Südwestverlag

ISBN: 978-3-517-09863-0

Preis: 18,00 € Ende der weiteren Informationen

Daraus haben wir Rezepte für Sie ausgesucht und noch eines für selbstgemachte Nuss-Schoko-Creme dazugepackt. Wetten, dass es den Kleinen und den Großen schmeckt?

Wie Zauberei: Weiße Tomatensuppe

Ein Experiment für groß und klein ist die "weiße Tomatensuppe". Über Nacht verlieren Tomatensuppe wie durch Zauberhand ihre Farbe. Dekorieren kann man – sofern sie wieder wachsen – mit Gänseblümchen aus dem Garten.

Vitamine im Rechteck: Rote-Bete-Fischstäbchen

Wie macht man Kindern Gemüse und echten Fisch schmackhaft? Zum Beispiel mit raffiniertren Rote-Bete-Fischstäbchen. Alles selbst gemacht schmeckt es noch mal so gut, auch wenn es rote Finger gibt, beim Rote-Bete-Dip.

Macht richtig Laune: Grüner Hotdog

In einen Hotdog muss nicht immer eine Wurst, sagt Sternekoch Holger Stromberg. Pastinaken eigenen sich prima für die Veggie-Variante. Mit etwas Spinat färbt man den Brötchenteig schön grün und dann kann drauf, was drauf passt: Röstzwiebeln, Ketchup, Mayo und Gewürzgurken.

Luftig und lecker: "Wünsch Dir was"-Maisbrot

Brotbacken steht auch bei Kindern hoch im Kurs – hier kann man bestimmen, welche Zutaten reinkommen und was am besten schmeckt. Ein Maisbrot ist ein luftiges Gebäck, ähnlich wie ein Rührkuchen und passt super zur beliebten Nuss-Nugat-Creme. Aber herzhaft geht natürlich auch.

Viel besser als gekauft: selbst gemachte Nuss-Schoko-Creme

Mit wenigen Zutaten ist diese schmackhafte Nutella-Alternative flott zubereitet. In einem hohen Rührbecher mit einem Mixstab zu einer geschmeidigen Masse verarbeitet und in Schraubgläser abgefüllt, hält sich die leckere Creme mindestens eine Woche im Kühlschrank.

Selbst Gemachtes schmeckt besser Probieren Sie beim gemeinsamen Kochen auch Gemüse und andere Nahrungsmittel aus, die Ihr Kind sonst nicht mag: zum Beispiel Gurken, Tomaten, Spinat, Brokkoli, Salat, Quark oder Vollkornbrot. Denn wie durch Zauberei schmeckt vielen Kindern plötzlich etwas, wenn sie es selbst zubereitet haben.

