Diäten gibt es so viele wie überflüssige Pfunde. Schluss damit! Essen Sie doch einfach mal, worauf Sie Lust haben. "Intuitives Essen" nennt sich das und soll auf Dauer wieder zu einem normalen Gewicht führen. So funktioniert die Methode, die uns übrigens angeboren ist.

Das wichtigste Gebot beim "intuitiven Essen" lautet schlicht und einfach: "Du sollst auf dein Bauchgefühl hören!" Für diese "Anti-Diät" gibt es keine Nahrungsvorschriften. Man orientiert sich an den körperlichen Bedürfnissen, anstatt Kalorien oder Punkte zu zählen und Ernährungspläne einzuhalten. Durch das Wahrnehmen der eigenen Hunger- und Sättigungssignale wissen intuitive Esser instinktiv, was sie wann benötigen. Jedes Lebensmittel ist zu jeder Zeit erlaubt - auch Schokolade, Chips und andere Schleckereien, wenn sie nicht gleich tafel- oder tütenweise vertilgt werden.

Im regulären Berufsalltag sind viele Menschen auch in Sachen Ernährung getaktet: 7 Uhr schnelles Frühstück, 12 oder 13 Uhr Mittagessen in der Kantine, 15 Uhr Kaffeepause, 19 Uhr Abendessen. Ob man nun Hunger hat oder nicht, das Mittagessen wird nicht abgesagt und in der Kaffeepause erfährt man Neues vom Flurfunk.

Homeoffice bietet Chance, intuitiver zu essen

Doch in Zeiten von Homeoffice fällt lässt sich dieses Zeitkorsett sprengen und man kann essen, wann man wirklich Hunger hat. Wenn das äußere Regelwerk von Zeit- oder Diätplan nicht mehr beachten werden muss, fällt es wesentlich leichter, die eigenen Körpersignale wahrzunehmen: Ist das Grummeln im Magen tatsächlich Hunger oder nur der innere Kantinen-Wecker? Tut es eine Stulle oder verlangt der Magen nach einer warmen Mahlzeit? Fragen, die mit "darf ich" oder "muss ich" beginnen, sind passé.

Babys und Kleinkinder sind intuitive Esser

Das klingt das fast zu schön, um wahr zu sein. Doch tatsächlich ist es die natürlichste menschliche Ernährungsweise: Denn wir werden als intuitive Esser geboren. Babys und Kleinkinder spüren genau, wann und wie viel Hunger sie haben. Sie essen, wenn sie hungrig sind und hören auf, wenn sie satt sind. Neugeborene verlangen auch nachts nach Nahrung. Bei Kleinkindern ändert sich das "intuitive Essen" fast täglich: An einem Tag verlangen sie zwei Nachschläge, am nächsten Tag legen sie schon nach wenigen Bissen den Löffel weg.

Vom intuitiven Esser zum Schlechtes-Gewissen-Esser

Doch im Laufe der Kindheit geht das intuitive Essgefühl mehr und mehr verloren: Manch kleinem Esser wird anerzogen, dass man den Teller leeressen und brav sein muss, wenn man ein Dessert haben möchte. Wir haben auch gelernt, dass es "gute" und "schlechte" Lebensmittel gibt. Essen wir sogenannte "gute" Lebensmittel, sind wir stolz auf unseren eisernen Willen, dem "süßen und salzigen Sünden" wie Eis, Schokolade, Kuchen oder Chips widerstanden zu haben. Greifen wir zu einem "schlechten" Lebensmittel, haben wir ein schlechtes Gewissen.

Das Prinzip von "intuitivem Essen" unterteilt Nahrungsmittel jedoch nicht in gut und böse, sondern setzt auf den "inneren Kompass", der je nach Bauchgefühl in alle Richtungen ausschlagen kann. Diese diätfreie Methode ist nicht neu. Sie wurde schon 1995 von den Diätologinnen Evelyn Tribole und Elyse Resch in Kalifornien, USA, entwickelt. Im Rahmen ihrer wissenschaftlichen Untersuchungen haben Tribole und Resch "zehn Prinzipien des intuitiven Essens" entwickelt:

Prinzip 1: Beenden Sie Ihre Diät-Karriere

Werfen Sie Bücher und Magazine über Diäten in den Müll, glauben Sie nicht Methoden, die viel Gewichtsverlust in wenigen Tagen versprechen. Ignorieren Sie Ernährungspläne, die Ihnen vorschreiben, was, wann und wie viel Sie essen sollten.

Prinzip 2: Akzeptieren Sie Ihr Hungergefühl

Ein Grund, warum Diäten scheitern, bestehe meist darin, dass man oft von physischem Hunger geplagt werde und Heißhunger entwickele, auch wenn man sich an die "guten Regeln" hält, stellten die kalifornischen Wissenschaftlerinnen fest. Nach einer solchen Diät stellt sich dann meist ein Jo-Jo-Effekt ein: Das alte Gewicht stellt sich wieder ein und dazu noch einige Pfunde obendrau . Anstatt Kalorien oder Punkte zu zählen, empfiehlt Evelyn Tribole, auf die Körpersignale zu achten.

Prinzip 3: Schließen Sie Frieden mit dem Essen

Nahrungsmittel, die während einer Diät nicht erlaubt sind, haben eine umso größere Begehrlichkeit. Isst man sie dennoch, stellt sich ein schlechtes Gewissen ein. Beim "intuitiven Essen" darf man essen, was man möchte. So entstehen erst gar keine Schuldgefühle.

Prinzip 4: Verhaften Sie die innere "Essens-Polizei"

Die innere Stimme lobt, wenn man sich an Diät-Regeln hält, weniger Kalorien zu sich nimmt, sich das Dessert verkneift oder das Stück Kuchen. Und sie ist gnadenlos streng, wenn man eine "Diät"-Regel gebrochen hat. Hören Sie nicht darauf! Ebenso wenig auf "Essens-Polizisten" im Familien-, Freundes- oder Kollegenkreis - "Besser-Esser", die Ihnen vermeintlich gute Ratschläge erteilen wollen.

Prinzip 5: Achten Sie auf Ihre Sättigungssignale

Hören Sie in sich hinein: Wie fühlt sich der Übergang von hungrig über satt bishin zu gesättigt an? Esse ich auch mal aus Langeweile, Frust oder Stress? Seien ehrlich zu sich selbst, ohne dass die innere Essens-Polizei einen Strafzettel ausstellt. Das ist ein Lernprozess, bringt Sie aber einen wichtigen Schritt dazu, wieder intuitiv zu essen.

Prinzip 6: Werden Sie zum Genießer

Zum Genießer werden bedeutet nicht, sich Kaviar und Champagner zu kredenzen, sondern mal darauf zu achten, was da eigentlich vor Ihnen auf dem Teller liegt: Wie schmeckt Ihre Mahlzeit? Sieht sie lecker und appetitlich aus? Mit was ist sie gewürzt, schmeckt sie fade? Kitzeln Sie Ihre Sinne! "Die meisten Menschen fragen sich gar nicht, was sich gut im Bauch anfühlt und was ihnen ein Wohlgefühl bereitet", konstatiert die amerikanische Ernährungswissenschaftlerin Evelyn Tribole. Und: Essen Sie nicht nebenbei und einfach irgendetwas, um satt zu werden! Nehmen Sie sich Zeit, genießen Sie wenigstens eine Mahlzeit am Tag – auch das Auge isst mit. Der Trick: Wer zufrieden ist und aufmerksamer isst, isst meist auch weniger.

Prinzip 7: Akzeptieren Sie Frust, Angst und andere Gefühle – "fressen" sie sie nicht in sich hinein

Manchmal dient Essen als Ablenkung von unangenehmen Gefühlen wie Stress, Angst, Wut, Frust. Doch Essen löst Ihre Gefühlslage und Probleme nicht. Seien Sie mutig und gehen Sie Ihren Gefühlen auf den Grund. Das ist manchmal leichter als gedacht. Wer etwa aus Langeweile futtert, kann sich überlegen, was er gerne mal machen oder Neues ausprobieren würde.

Prinzip 8: Ihr Körper ist Ihr "Wohnzimmer"

Beim intuitiven Essen geht es nicht um äußere Ideale, Problemzonen und stromlinienförmige Instagram-Idealfigürchen. Vergleichen Sie sich nicht mit anderen - Sie sind einzigartig und Ihr Körper auch. Achten mehr auf das, was sie an sich gerne mögen. Die Diätologin Evelyn Tribole hat festgestellt: "Einige Frauen, die sich von ihrer ungesunden Diät-Vergangenheit, unerreichbaren Idealen und Essens-Verboten verabschiedetet hatten, haben dauerhaft an Gewicht" verloren.

Prinzip 9: Kommen Sie in Bewegung

Genetisch sind wir Menschen "Bewegungstiere". Unser Körper braucht das. Doch die sportliche Betätigung sollte sich gut anfühlen und nicht dazu dienen, möglichst effektiv möglichst viel Kalorien oder Fett zu verbrennen. Finden Sie einen Bewegungs-Modus, der Ihnen Spaß macht und der Sie bei der Stange hält. "Sportliche Bewegung ist gut für die Seele, stärkt Herz und Kreislauf, erhält die Muskelmasse und sorgt für ein gutes Körpergefühl", betont Tribole.

Prinzip 10: Achten Sie auf Ihre Gesundheit und eine ausgewogene Ernährung

Ja, das Grundprinzip des "intuitiven Essens" lautet, dass Sie grundsätzlich alles essen dürfen. Das bedeutet aber auch, dass Sie eine facettenreiche, ausgewogene Ernährung brauchen, damit Sie gesund bleiben. Vertrauen Sie Ihrem Körper: Er weiß am besten, was Sie gerade brauchen – auch wenn es mal eine ganze Tafel Schokolade am Stück ist.



