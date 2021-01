Manche Infektionen mit Covid-19 verlaufen harmlos, andere Infektionen enden tödlich. Neben Risikofaktoren wie Alter oder Vorerkrankungen gibt es Hinweise, dass die Blutgruppe oder der Vitamin D-Haushalt Einfluss auf den Verlauf so einer Infektion hat. Wir haben beim Virologen Dr. Martin Stürmer nachgefragt.

hr1: "Stimmt es, dass sich Menschen mit Blutgruppe 0 weniger häufig mit dem Covid-19-Virus infizieren?"

Dr. Martin Stürmer: "Das stimmt so nicht. Menschen mit Blutgruppe 0 können sich genauso infizieren wie andere. Mit dem Infektionsrisiko hat die Blutgruppe nichts zu tun. Allerdings gibt es Hinweise darauf, dass Menschen mit Blutgruppe 0 einen weniger schweren Verlauf der Erkrankung aufweisen. Hingegen scheinen Menschen mit Blutgruppe A häufiger zu schweren Verläufen zu neigen als andere Blutgruppen. Trotzdem gilt unabhängig von der Blutgruppe: Die AHA- plus l-Regel (Abstand halten, Hygiene beachten, Alltagsmaske tragen plus lüften) sollte grundsätzlich für alle Menschen gelten."

hr1: "Kann ich mich mit Vitamin-D vor einer Infektion schützen?"

Dr. Martin Stürmer: "Zunächst einmal ist es in Deutschland so, dass viele Menschen unterversorgt mit Vitamin D sind, das durch die Sonne gebildet wird. Es stimmt, dass es hinsichtlich einer Infektion günstiger ist, wenn man einen guten Vitamin-D-Spiegel hat als einen schlechten. Man kann aber nicht mit einem hochdosierten Vitamin D-Schutz schwerkranke Patienten vor einem tödlichen Verlauf retten. Generell gilt: Wenn der Vitamin D-Spiegel stimmt, hat man Vorteile bei Infektionen. Ich warne aber davor, jetzt in die Apotheken zu rennen und sich mit Vitamin-D-Tabletten einzudecken. Denn: Vitamin D kann man auch überdosieren und das kann dann richtig gefährlich werden. Also, bitte nehmen Sie Vitamin D-Präparate immer nur nach Rücksprache mit einem Arzt ein."

