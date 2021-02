Tom Moore, besser bekannt als Captain Tom, ist tot. Er starb im Alter von 100 Jahren nach einer Corona-Infektion. Im April 2020 hatte er 37 Millionen Euro an Spenden für den britischen Gesundheitsdienst gesammelt und mit dem Lied "You'll Never Walk Alone" die Charts gestürmt.

Tom Moore war wegen Medikamenten, die er zur Behandlung einer Lungenentzündung erhalten hatte, nicht gegen Covid-19 geimpft worden. Das teilten seine Töchter mit. Der Veteran aus dem Zweiten Weltkrieg hatte im vergangenen Jahr mit einem Spendenlauf umgerechnet etwa 37 Millionen Euro für den Nationalen Gesundheitsdienst NHS in der Corona-Pandemie gesammelt und hatte damit weltweite Berühmtheit erlangt.

2500 Meter mit dem Rollator

Nach einer Hüft-OP hatte sich der damals noch 99-jährige, frühere Hauptmann vorgenommen, bis zu seinem 100. Geburtstag am 30. April 2020 einhundert mal mit seinem Rollator seinen 25 Meter langen Garten abzuschreiten und sich dafür sponsern zu lassen. Eigentlich wollte er 1.000 Pfund sammeln, doch die Aktion fand einen so riesigen Zuspruch, dass Moore dem Gesundheitsdienst einen Millionenbetrag überweisen konnte.

Aber Moore wollte noch mehr tun und nahm den Song "You'll Never Walk Alone" mit dem Sänger Michael Ball und dem Chor des Gesundheitsdienstes auf. Auch die Erlöse aus dem Verkauf der Fußballhymne gingen an den Gesundheitsdienst. Weil der Song den ersten Platz der britischen Charts erreichte, wurde Captain Tom Moore zudem vom Guinness-Buch der Rekorde zum ältesten Mann mit einem Nummer-1-Hit gekürt.

Hier können Sie sich das Video "You'll Never Walk Alone" von Captain Tom Moore, Michael Ball & The NHS Voices of Care Choir ansehen.

