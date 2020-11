Drei Videoclips sorgen derzeit für eine Debatte im Internet. Die Botschaft der Kurzfilme: Junge Menschen sollen sich "faul wie Waschbären" daheim auf der Couch lümmeln und so die Ausbreitung der Corona-Pandemie zu verhindern. Hier können Sie die Clips sehen.

Mit augenzwinkerndem Humor, aber inszeniert wie eine Geschichtsdokumentation ist die Botschaft der drei Videos klar: Junge Menschen sollen davon überzeugt werden, zu Hause zu beiben, sich an die Kontaktbeschränkungen zu halten und so zu "Corona-Helden" zu werden. Am Ende der Videos wird daher auch der Appell der Bundesregierung eingeblendet: "Werde auch Du zum Helden und bleib zu Hause".

Rückblick auf den "Corona-Winter 2020"

In den Clips blicken ältere Menschen aus der Zukunft zurück auf ihre Jugend im "Corona-Winter 2020" und wie sie diesen faul auf dem Sofa verbracht haben. Eigentlich wollten sie damals studieren, Freunde treffen, Partys feiern, so erzählen die Rentner. Doch das Schicksal habe es anders gewollt.

#besonderehelden

Die Reaktionen auf die unter dem Hashtag #besonderehelden geteilten Videos sind geteilt. "Stark, wichtig und herzerwärmend" schreiben die einen. Den anderen sind sie zu oberflächlich, weil Themen wie Einsamkeit, häusliche Gewalt oder Existenzängste nicht angesprochen werden. Auch die an Kriegsdokumentationen angelehnte Erzählweise mit Sätzen wie "Unsere Couch war die Front, und unsere Geduld war die Waffe" wird kritisiert.

Das Bundespresseamt ließ verlauten, dass man sich über viele positive Rückmeldungen und die Aufmerksamkeit freue, die so auf diese wichtige Botschaft gelenkt werden könne. Denn eines, das zeigt die Debatte, haben die Filmchen erreicht: Aufmerksamkeit.

Hier können Sie sich die drei Videos ansehen.

Sendung: hr1 am Mittag, 16.11.2020, 12-15 Uhr