Hilfe am Telefon: Wen in der Corona-Isolation Ängste und Nöte plagen, kann übers Telefon Unterstützung bekommen.

Hilfe am Telefon: Wen in der Corona-Isolation Ängste und Nöte plagen, kann übers Telefon Unterstützung bekommen. Bild © picture-alliance/dpa

Viele Menschen sind im Corona-Lockdown allein mit ihren Ängsten. Doch wo Gesprächspartner fehlen, können Krisentelefone wie in Kassel und Frankfurt helfen und unterstützen.

In Kassel haben Studierende des Masterprogramms "Klinische Psychologie und Psychotherapie" schon am 31. März 2020 ein Sorgen-Telefon zur Corona-Krise eingerichtet. Unter der Telefonnummer 0561 / 804-2882 beraten die jungen Expertinnen und Experten bei Einsamkeit, Ängsten, Frustration oder praktischen Problemen.

Beratung von Menschen in seelischen Nöten

"Wir können selbstverständlich keine medizinische Hilfe anbieten. Aber unsere Studierenden sind gut ausgebildet für die Beratung von Menschen in seelischen Nöten", sagt Initiatorin Prof. Dr. Heidi Möller von der Universität Kassel.

Es gehe um Fragen wie Isolation, Organisation von Homeoffice und Kinderbetreuung oder wie man seiner eigenen Grübelei ein Ende bereiten kann. Die Hotline ergänzt ähnliche Angebote der Stadt und anderer Träger.

Weitere Informationen Corona-Krisentelefon Kassel Die Hotline ist Montag und Freitag von 10 bis 14 Uhr und Dienstag und Donnerstag von 16 bis 20 Uhr unter der Nummer 0561 - 804- 2882 zu erreichen. Je nach Nachfrage kann das Angebot im Verlauf angepasst werden. Ende der weiteren Informationen

Psychologische Hilfe nach intensivmedizinischer Behandlung von Corona

Auch das Zentrum für Psychotherapie der Universität Frankfurt bietet so ein Corona-Krisentelefon unter der Telefonnummer 069 / 798-25102 an. Es gibt eine anonyme und kostenlose telefonische Beratung für alle Betroffenen an, die Rat suchen, um mit der Situation besser umgehen zu können.

Darüber hinaus gibt es eine Psychologische Beratung für Patienten nach intensivmedizinischer Behandlung von Corona. Betroffenen werden Informationen über mögliche seelische Folgen der Erkrankung und die Posttraumatische Belastungsstörung vermittelt.



Weitere Informationen Corona-Krisentelefon Frankfurt Die Hotline ist unter 069 / 798-25102 am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 10:00 - 13:00 Uhr sowie Mittwoch von 11:00 - 13:00 Uhr zu erreichen.

Die psychologische Beratung für Patienten nach intensivmedizinischer Behandlung von Corona erreichen Sie unter 069 / 798-23847. Weitere Infos gibt es hier. Ende der weiteren Informationen

Corona-Hotlines der Wohlfahrtspflege

Weitere telefonische Hilfsangebote für Menschen mit psychischen Belastungen infolge der Corona-Pandemie finden Sie auf der Webseite der Liga der Freien Wohlfahrtspflege In Hessen . Dort gibt es Beratung und Hilfe für Privatpersonen, aber auch Fachpersonal in seelischen Krisen und Herausforderungen. Darunter sind auch mehrsprachige Angebote und Angebote für Kinder und Jugendliche.

Videobeitrag Video zum hessenschau.de Video Krisentelefon gegen Angst in Zeiten von Corona [zur hessenschau.de Videoseite ] Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Sendung: hr1 am Vormittag, 22.1.2021, 9-12 Uhr