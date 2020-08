Im Darknet blüht der Handel mit verbotenen Substanzen, illegalen Waffen und jeder Menge Blüten. Daher wird das Darknet auch als die dunkle Seite des Internets bezeichnet. Wir erklären, was es mit dem unsichtbaren Netzwerk auf sich hat.

Das Darknet ist ein Netzwerk wie das Internet, auf das jedoch nur über bestimmte Kommunikationsprotokolle zugegriffen werden kann. Diese Protokolle bieten eine größere Anonymität als das Internet.

Ohne entsprechende Software oder eine bestimmte Browser-Konfiguration kommen gewöhnliche Internetnutzer, die mit Standard-Browsern wie Chrome, Firefox oder dem Explorer im Internet unterwegs sind, erst gar nicht ins Darknet. Deshalb wird es auch als Teil des "Invisible Web", also "unsichtbares Netz", bezeichnet.

Um Seiten im Darknet aufzurufen, benötigen Nutzer eine besondere Software, die ihnen Zugang zum sogenannten "Tor-Netzwerk" bietet, in dem das Darknet läuft. Dafür verwenden die meisten den Tor-Browser.

Infos zum Tor-Browser

In die geheime Welt des Darknets geht es durch den Tor-Browser: Tor steht für "The Onion Router", also "Der Zwiebel-Router". Das Wort "Zwiebel" weist auf die Schichten hin, die die Daten durchdringen müssen: Anders als beim gewöhnlichen Surfen verbindet sich der PC nicht direkt mit dem Server, auf dem die Website liegt. Stattdessen sind eine ganze Reihe von Servern in die Verbindung involviert, um größtmögliche Anonymität herzustellen.

