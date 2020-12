Das Jahr geht zu Ende und weiterhin kein Dancefloor in Sicht? Doch! In Ihrem Radio! Tanzbare Musik aus den 70ern und 80ern bis heute bestimmt unsere Silvester-Show mit Marion Kuchenny: Sechs Stunden lang spielen wir Tanzboden-Kracher, Party-Gassenhauer und die besten Hits gegen Hüft-Steifigkeit. Schicken Sie uns Ihren Musikwunsch!

Marion Kuchenny tanzt sich für das hr1 Homedancing warm Bild © hr1

Unser musikalisches "Night Fever"-Angebot rechnet auch fest mit Ihren Favoriten! Denn wir möchten von Ihnen wissen: Zu welchem Song wollen Sie mit uns ins neue Jahr 2021 tanzen? Verraten Sie uns Ihren Wunschsong mit dem unten stehendem Mail-Formular, damit Moderatorin Marion Kuchenny und Musikredakteur Frank Eckert Sie passgenau durch Ihren Silvester-Abend begleiten können: Ob beim stilvollen Abendessen, dem Aperitif oder beim heimischen Abstands-Tänzchen. Mit Songs für Cocktailschirmchen und Tanzoutfits - im Kopfkino oder in Ihrem Wohnzimmer.

Sechs Stunden musikalisches Tisch-Feuerwerk

Die Musik? Was immer Sie wollen: Hauptsache rhythmisch, uplifting. Pardon: erhebend! Sechs satte Stunden "On Air". Im Herzen: Die Dancefloors unseres Lebens, gegossen in Funk- und Disco-Musik der 70er, Synthie-Dance Hits der 80er, Goodies der 90er und taugliche moderne Sylvester-Kracher fürs musikalische Tisch-Feuerwerk.

Wir polieren noch schnell die Studio-Discokugel und freuen uns mit Ihnen auf diesen einzigartigen hr1-Silvester-Dancefloor. Tanzen Sie mit, schieben Sie das Sofa in die Ecke und hinein in die Glitzerklamotten - Licht dimmen und los geht's. Wir lassen das Radio für Sie tanzen!

Ihr Wunsch-Song für den hr1-Silvester-Dancefloor

hr1, hr1 am Silvesterabend, 31.12.2020, 20 Uhr