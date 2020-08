Lebensfreude, Herzschmerz und Jugenderinnerungen: Die Weltreise von Susanne Schwarzenberger, der erste Liebeskummer von Martina Regel oder ein ergreifender Kinobesuch für Thomas Koschwitz - hier erzählen unsere Moderatorinnen und Moderatoren vom Song ihres Lebens.

Thomas Koschwitz: "Der Song meines Lebens ist 'Wonderful World'"

"Der Song ist aus den Sechzigern, aber ich habe ihn eigentlich erst in einem großartigen Film aus dem Jahr 1987 wahrgenommen: 'Good Morning Vietnam'. Darin weckt der Radio-DJ Adrian Kronauer, gespielt von Robin Williams, die Vietnamesen und seine dort kämpfen Landsleute mit 'Good Morning Vietnam'. Und es gibt in diesem Film eine Sequenz, da hört man Louis Armstrong mit 'Wonderful World' - gegengeschnitten mit Bildern von Bombenabwürfen."

"Während ich diesen Film im Kino schaue, stelle ich fest, dass ich weine. Mir laufen die Tränen runter, weil ich diesen Song so schön und diese Bilder so furchtbar finde. Ich gehe aus dem Kino und kriege diesen Song nie wieder aus dem Kopf, weil er eigentlich wunderschön ist. Er sagt, wir leben auf einer wunderbaren Welt, auf der man so wunderschöne Sachen sieht. Das ist daraufhin mein Motto geworden."

Susanne Schwarzenberger: Mit einem Song auf Reisen

"Den Song meines Lebens habe ich immer gehört, als ich Anfang der 90er auf Weltreise war. Ich war Mitte 20 und bin direkt nach meinem Studium los. Mein Freund hatte mit mir Schluss gemacht, also packte ich meinen Rucksack und flog nach Singapur. Ohne Rückflugticket. Nach zwei, drei Monaten wollte ich zurückkommen. Doch daraus ist fast ein ganzes Jahr geworden."

Nachdem ich in Malaysia, Indonesien und China war, bin ich weiter nach Australien gereist. Dort bin ich monatelang mit einem alten VW-Bus durchs Land gefahren. Das war dermaßen cool, du hast das Gefühl, du bist frei, das ist das reinste Abenteuer. Du sitzt im Auto und machst das Fenster runter, Fahrtwind, Sonne, ewige Landstraßen vor dir und dann dieser Song: 'Welcome to the Jungle' von Guns N'Roses."

Ich fuhr von Sydney hoch in den Norden, dann durch den Dschungel quer durch das Outback nach Melbourne und weiter nach Perth. Ich war sogar bei den Australien Open und habe Steffi Graf gesehen. Und auf der ganzen Reise war dieser Song immer mit dabei. Mit unglaublich viel Energie, super mitreißend."

Martina Regel: "Seitdem weiß ich, wie sich Herzschmerz anfühlt"

"Das war eine ganz besondere Party Ende der 70er Jahre. Ich war so 14 oder 15, ein Teenie-Mädchen quasi und bin auch nur zu dieser Party hin, weil ich wusste, dass da mein ganz großer Schwarm sein würde. Der schöne Martin. Er war ein Schulkamerad, zwei Klassen über mir. Der Höhepunkt jeder Teenie- Party war ja damals der Moment, als der DJ am späten Abend das Tempo von schnell auf langsam wechselte. Und er hat 10cc gespielt: 'I'm Not in Love'. Das war der Moment, als Martin quer durch den ganzen Raum auf mich zukam. Ganz langsam, ganz lässig. Ich bekomme heute noch eine Gänsehaut, wenn ich dran denke. Und dann? Martin hat sich das Mädchen neben mir geschnappt und mit ihr den heißesten Klammer-Blues getanzt, den man sich nur vorstellen kann. Und seitdem weiß ich, wie sich Herzschmerz anfühlt."

Tim Frühling: "Bei diesem Song scheint mir die Sonne ins Herz"

"Ich habe mir vor ganz langer Zeit mal eine 'Best of Münchner Freiheit' gekauft. Und das ist eine CD, die mich schon überall mit hin begleitet hat - vor allem im Urlaub. Da hatte ich immer so ein kleines Mäppchen mit so 56 CDs dabei, die ich dann in den Mietautos gehört habe und diese 'Best of Münchner Freiheit' musste immer mit dabei sein. Und daraus ist 'Es gibt kein nächstes Mal' einfach mein absoluter Favorit. Den singe ich laut mit, das bringt mich gedanklich sofort irgendwie auf die Kanaren, nach Kreta, auf staubige Bergstraßen."

"Ich bin immer der Fahrer bei uns und diese Straßen auf den Mittelmeerinseln oder auch auf den Kanaren sind ja nie gerade. Du fährst Kurve um Kurve um Kurve, es ist steinig, es ist heiß draußen, du machst die Fenster runter, lässt die warme Luft ins Auto rein, du bist so gelöst und denkst nicht an die Arbeit. Du bist einfach weit weg."

"Und dann läuft die Musik, die einfach seit so vielen Jahren schon mit Urlaub assoziiert wird. Da gibt es eine Stelle wo dieses 'bom bom bom' einsetzt… Das mag ich so gerne, das fängt gut an, das macht mir gute Laune. Wenn ich diesen Titel höre, scheint mir einfach die Sonne ins Herz. Ich sehe mich auf den kurvigen Straßen von Gran Canaria fahren. Ich sehe wir uns im Auto angucken und ich weiß, alle haben verstanden: jetzt muss wieder Münchner Freiheit laufen."

Bastian Korff: Ein Überraschungshit in London

"Ich habe mein erstes Konzert in London gespielt und mit einem Pianisten zusammengearbeitet, den ich erst zwei Stunden vor dem Konzert kennengelernt hatte. Er war total fit, wir haben das ganze Programm schnell geübt. Aber wir hatten keine Zugabe, weil wir nicht davon ausgingen, dass wir so gut ankommen. Dann sind wir aber ordentlich durch die Decke gegangen und die Zuschauer wollten unbedingt eine Zugabe. Hinterm Vorhang haben wir uns zugeraunt, wer kann was. Es wurde: 'Total Eclipse Of The Heart' von Bonnie Tyler.

Und es wurde zu einem unglaublichen Erlebnis. Hundert Engländer haben mitgesungen. Ich habe mich sogar getraut und die deutsche Version gesungen. Sie grölten trotzdem mit. Es hat mir unglaublich Freude gemacht und mich inspiriert, es bis heute weiter zu machen. Jetzt müssen immer alle mitsingen ob Engländer oder nicht. Auf der Bühne habe ich dabei zwei Kellen in der Hand, wie ein Fluglotse. Auf der einen steht 'turn around' und der anderen "bright eyes'. Wenn ich Kellen hochhalte, kann das Publikum mitsingen. Und eben diese, meine Kellen hat Bonnie Tyler schon in der Hand gehabt und für mich signiert und damit meine Show abgesegnet: "'Ja, mach das weiter so!'“

