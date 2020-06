Was haben Fahrräder und Klopapier gemeinsam? Beides hat durch Corona einen Boom erlebt. Aber im Gegensatz zum Klopapier hält der Kaufrausch beim Fahrrad an. Was es an neuen Fahrrad-Trends gibt und was moderne E-Bikes schon können, erfahren Sie hier.

Pedelecs und E-Bikes werden immer mehr. Fast fünf Millionen dieser Electro-Bikes gibt es schon in Deutschland. Tendenz stark steigend. Gleiches gilt für Lastenräder und Gravelbikes.

E-Bikes

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found hr1-Fahrrad-Experte Markus Schmitz über die neuesten Bike-Trends [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Die Auswahl und die Machart dieser Räderhaben sich verändert. Es gibt sie als Trekkingrad, Beachcruiser, Liegerad oder Sportrad. Und natürlich als Mountainbike. Der Vorteil: Obwohl man natürlich auch in die Pedale treten muss, macht man mit so einem E-Rennrad oder Mountainbike ein ganz anderes Tempo und schafft längere Distanzen. Mit denen kommt man jeden Berg hoch, auch wenn sie schwerer als herkömmliche Räder sind.

Denn auch beim Gewicht der E-Bikes hat sich einiges getan. Die Akkus und Motoren werden immer kleiner, leistungsfähiger und leichter. Ds verändert auch das Aussehen und man braucht nicht mehr zwingend so einen Batteriekasten auf dem Gepäckträger oder einen dicken Unterrohrrahmen, in dem die Akkus verbaut sind. Das macht die Räder optisch attraktiver. Man sieht den Fahrrädern immer weniger an, dass sie Motor und Akku tragen.

Außerdem kann man manche E-Bikes sogar mit dem Handy steuern. Oder entriegeln, zum Beispiel per Fingerabdruck. GPS-Ortung und Diebstahlschutz sind schon fast Standard. Es gibt sogar schon eine Gesichtserkennung. Das Bike entriegelt das Schloss nur, wenn man draufsitzt. Oder es blinkt automatisch links, wenn man nach links guckt. Es gibt Abstandsmesser, die vor Fahrzeugen im toten Winkel warnen. Dann vibriert der Lenker. Das alles macht das Radfahren auch sicherer.

Lastenbikes

Sie werden vor allem von jungen Familien als Autoersatz genutzt, um die Kinder oder die Einkäufe zu transportieren. Die eingebauten Transportboxen haben zum Teil ergonomische Einzelsitze mit Fünf-Punkt-Sicherheitsgurten sowie Innenwände mit Seitenaufprallschutz. Und je nachdem was man transportieren möchtet, ob Kinder, Tiere oder Waren, kann diese Box angepasst werden. Das hat aber seinen Preis. Ab 4.000 Euro gehts los, nach oben hin offen. Aber diese Räder verkaufen sich trotzdem super, weil sie auch eine Art Statussymbol geworden sind. Als umweltfreundlicher SUV-Ersatz.

Gravelbikes

Gravel ist Englisch heißt Schotter und dafür sind diese Bikes gemacht. Es sind Rennräder, mit denen man auch mal Feld und Waldwege fahren kannt, ohne sich gleich einen Platten zu holen. Die Gravelbikes sehen zwar aus wie Rennräder. Aber die Rahmengeometrie ist anders. Man sitzt aufrechter. Rahmen und Gabeln sind stabiler und breiter. Und man kann damit auch breitere Reifen fahren. Das macht es komfortabler und pannensicherer.

Sendung: hr1 Koschwitz am Morgen, 2.6.2020, 5-9 Uhr