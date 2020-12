"Zuhause bleiben" heißt das Gebot der Stunde auch an Heiligabend. Daher gibt es in diesem Jahr kein traditionelles Großes Stadtgeläute in Frankfurt. Doch Sie können sich die schönste Weihnachtstradition Hessens auch nach Hause holen. Ein Mausklick genügt.

Das Große Stadtgeläute ist für viele Frankfurter seit Generationen das Highlight an Heiligabend. Auch Besucher aus dem Rhein-Main-Gebiet und gar der ganzen Welt reisen an, um ab 16 Uhr rund um den Römerberg mitzuerleben, wie der Heiligabend eingeläutet wird: Rund eine halbe Stunde lang erklingt eine akustische Choreografie aus 60 Kirchenglocken. Doch in Zeiten von Corona bleiben die Glocken der zehn Frankfurter Stadtkirchen stumm.

Eine schwierige Entscheidung, die für Bürgermeister und Kirchendezernent Uwe Becker aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen jedoch notwendig ist. Die Frankfurter müssen in diesem Jahr aber dennoch nicht auf das Große Stadtgeläute verzichten: Es ist digital im Internet zu hören - und entfaltet tatsächlich auch online eine große Wirkungskraft. Zu hören ist es auf der Homepage der Stadt Frankfurt sowie bei uns auf hr1.de - in voller Länge von exakt 25 Minuten, 33 Sekunden. Nicht nur am Nachmittag des 24. Dezembers, sondern wann immer Sie wollen.

"Wir-Gefühl" für zu Hause

"Das Große Stadtgeläute gehört für viele Frankfurterinnen und Frankfurter, aber auch für viele Menschen außerhalb unserer Stadt, längst zur Weihnachtstradition. Auch ich freue mich immer sehr auf den Klang der Glocken, welche für mich den Beginn des Heiligen Abends einläuten", sagt Bürgermeister und Kirchendezernent Uwe Becker. "Corona-bedingt mussten wir das Große Stadtgeläut vor Ort dieses Jahr auch zu Weihnachten leider absagen, damit nicht zu viele Menschen in die Altstadt und auf den Römerberg kommen. Doch Zuhause kann die Tradition des Stadtgeläutes ebenso aufrechterhalten werden und durch das Anhören der Aufnahme dieses einzigartigen Klangkunstwerkes so für ein Gemeinschaftsgefühl sorgen."

Das Große Stadtgeläute ist eine klingende Choreografie

Die Gloriosa wird im Juli 1947 mit sechs anderen Glocken in einer Prozession zurück zum Dom gebracht. Die Glocken waren in Hamburg gelagert und mit vielen anderen Glocken der Einschmelzung und Verarbeitung zu Munition entgangen. Bild © picture-alliance/dpa

Den Auftakt macht die Bürgerglocke der Paulskirche. Es schließen sich die weiteren fünf Glocken der Paulskirche an. Danach folgen die vier Glocken der Katharinenkirche an der Hauptwache. Als nächste stimmen die fünf Glocken der Liebfrauenkirche ein. Nördlich der Liebfrauchenkirche erklingen dann die vier Glocken der Peterskirche und das Glockentrio des Dominikanerklosters. Nun folgen am Mainufer die sechs Glocken der Leonhardskirche sowie die vier Glocken des Karmeliterklosters.

Weitere Informationen Angeberwissen zu Frankfurts berühmtester Glocke Die "Gloriosa" (lat. die Ruhmreiche) ist 2,663 Meter hoch und ist 2,585 Meter breit, der Eisenklöppel hat eine Länge von 2,7 Metern. Mit insgesamt 11.950 kg (der Eisenklöppel wiegt rund 380 kg) ist sie das Schwergewicht der Frankfurter Kirchenglocken und die zweitschwerste Bronzeglocke in Deutschland. Die Gloriosa erklingt im Schlagton e0 +1/16, schlägt 37 Mal in der Minute an, wobei die Glocke durch die Läutemaschine um etwa 35 Grad ausgeschwungen wird. Ende der weiteren Informationen

Am Römerberg ergänzen die vier Glocken der Alten Nikolaikirche die Komposition, bevor dann die fünf Glocken der Dreikönigskirche auf der Sachsenhäuser Mainseite erklingen. Als krönender Höhepunkt folgenden die neun Glocken des Kaiserdoms - darunter die Gloriosa, die berühmteste Glocke Frankfurts.

Hier der Überblick für Eilige

Die Glocken der folgenden Kirchen sind am Großen Geläute beteiligt:



Dom St. Bartholomäus

Katharinenkirche

Liebfrauenkirche

St. Leonhard

Alte Nikolaikirche

Dreikönigskirche

Heiliggeistkirche

Peterskirche

Paulskirche

Karmeliterkloster

Kirchliche Tradition aus dem Mittelalter

Das Zusammenspiel aller Frankfurter Kirchen wurde bereits im Mittelalter praktiziert. Erstmals fand es am 28. und 29. Oktober 1347 aus Anlass des Todes von Kaiser Ludwig IV., dem Bayern, statt. Im 19. Jahrhundert beschloss der Magistrat, die Glocken regelmäßig erklingen zu lassen.

Durch den Zweiten Weltkrieg kam es zu einer Unterbrechung und erst 1954 ging es weiter, allerdings mit einem neuen Arrangement des Mainzer Glocken- und Orgelsachverständigen Paul Smets. Zuvor hatten Smets und der Glockengießer Fritz Rincker aus Sinn die Glocken begutachtet. Erst 1995 waren aber alle Glocken nach den Smets-Plänen wieder vereint.

