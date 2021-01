1/10

Dolly Rebecca Parton wächst mit ihren zwölf Geschwistern in Tennessee auf, ihre Eltern sind arme Farmer. Gemeinschaftliche Musikabende und das Singen in der Kirche sind die einzige erfreuliche Abwechslung. Doch schon früh zeigt sich ihr gesangliches Talent. Ihre späteren Hits "Coat Of Many Colors" oder "In The Good Old Days" sind musikalische Rückblicke auf die Zeit in Armut.