1/8 "Bonnie und Clyde" von 1967

An der Seite von Hollywood-Star Warren Beatty wurde sie 1967 als Gangsterbraut Bonnie Parker in "Bonnie und Clyde" weltbekannt. Gleich für ihre erste Hauptrolle erhielt sie eine Oscar-Nominierung und stieg so schon früh in die oberste Liga Hollywoods auf.