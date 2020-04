Eine Tasche, ein Handyhalter, ein verblüffendes Geldversteck oder auch eine kreative Geschenkverpackung - Klorollen sind wahre Verwandlungskünstler. Und da die Rollen gerade schwer angesagt sind, haben wir für Sie die besten Bastelideen rund um Klopapier ausgewählt.

Kein Klopapier mehr in den Supermärkten - dieser Zustand hält sich aktuell schon seit mehreren Wochen. Wir gehen also davon aus, dass jede Menge dieser Rollen in Privathaushalten zu finden sind. Und weil so viele Menschen gerade so viel davon haben, bekommen Sie von uns die besten Bastelideen, was man nach Gebrauch des Papiers mit der verbleibenden Papprolle noch Kreatives machen kann. Sie werden staunen!

Schmetterling und Stifthalter

Die Klopapierrolle als Stempel oder bunt verziert als dreiteiliger Stiftehalter - wie man das bastelt, zeigt uns "kreativBUNT" in einem Video. Zudem gibt es Anleitungen für einen Handyhalter, einen Schmetterling und einen Flugzeug-Doppeldecker. Die Life Hacks sind eingängig, gut erklärt und auch für Bastel-Anfänger geeignet.

Pappblume und Musterpapier

Das Video von "DIY Inspiration" zeigt wie man mit Klorollen, eine Halterung für Geschenkpapier, Papierblumen oder auch eine Geschenkverpackung basteln kann. Außerdem wird demonstriert, wie man mit einer Klopapierrolle gegen Kabelsalat vorgehen kann und wie Dank der Papprollen ganz fix ein Musterpapier gezaubert wird.

Geldversteck und Handyhalter

Das kurze Filmchen von "mirisplace" erklärt uns, wie man außer einer Geschenkverpackung aus der Klopapierrolle auch ein pfiffiges Geldversteck kreieren kann. Wetten, dass Ihr Erspartes damit sicher ist? Und eine Anleitung für einen Handyhalter gibt's obendrein.

Ein kleines Täschchen aus Klorolle

Jetzt wird es so richtig kreativ: Die "Lifehackerin" bastelt aus Klorollen eine kleine Tasche. Umklebt mit Stoff und versehen mit einem Knopf sieht die richtig gut aus. Und auch wenn es noch ein bisschen hin ist: Aus den vielen Papprollen lässt sich prima ein Adventskalender bauen. Wie es geht, zeigt auch die "Lifehackerin".

