So gesund sind die blauen Früchte

Heidelbeeren sind echte Superhelden. Die blauen Früchte, auch Blau-, Moos-, Schwarz- oder Heubeeren genannt, haben einen sehr hohen Anteil an Vitaminen, Nährstoffen und Spurenelementen. Zudem sind sie in der Küche vielfältig einsetzbar.

Sie sind klein, rund und haben pro 100 Gramm nur 36 Kalorien. Dabei sind Heidelbeeren wahre Kraftpakete: Neben Eisen, Kalium, Kalzium, Magnesium, Ballaststoffen und jeder Menge Vitamine stecken auch Antioxidantien in den blauen Beeren. Zum Beispiel Anthocyane, die für die Blaufärbung der Beeren sorgen, helfen dem Körper dabei, freie Radikale abzufangen und zu neutralisieren. In Kombination mit Vitamin C sollen sie sogar dabei helfen, den Alterungsprozess der Haut zu verlangsamen.

Einsatz in der Küche

Haupterntezeit der heimischen Früchte ist, je nach Sorte, von Juni bis Mitte September. Allerdings können Sie für die Zubereitung von schmackhaften Gerichten jetzt auch auf tiefgekühlte Früchte zurückgreifen. Einige Rezepte - von Backwaren über Marmelade bis zum Chutney - haben wir für Sie zusammengestellt.

Apfel-Heidelbeer-Cupcakes

Fruchtig, süß und eine Sünde wert sind die Apfel-Heidelbeer-Cupcakes von hr1-Konditormeister Christian Ruzicka aus Oberursel. Die luftig gebackenen Cupcakes werden mit einer Garnitur aus Frischkäse, Sahne und Zucker dekoriert.

Heidelbeer-Mascarponerolle

Denkt man an edle Backwerke, fallen einem sofort aufwändige Sahnetorten aber auch geniale Biskuitrollen ein. Diese Variante der anmutigen Kuchen ist gehaltvoll und fruchtig.

Noch mehr Rezepte

Weitere Rezepte mit Heidelbeeren finden Sie hier von unserem hr1-Koch Ingo Bockler. Neben Marmelade und Cheesecake gibt es bei ihm auch eine pikante Variante mit den blauen Früchten.

Sendung: hr1, hr1 am Vormittag, 30.9.2020, 9 Uhr