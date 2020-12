Neun Jahre ist es her, dass unser Moderator Werner Reinke an Heiligabend in hr1 die Geschichte "Der Lotse" von Frederick Forsyth vorgelesen hat. Der höchst weihnachtliche Ausgang der Geschichte hat damals viele Menschen berührt, die immer wieder um Wiederholung gebeten haben. Jetzt ist es soweit.

Schon Tradition: Werner Reinke liest an Heiligabend in hr1. Bild © hr1

An Heiligabend, nach 21 Uhr, ist es soweit: "Bei uns hören Sie eine der schönsten Weihnachtsgeschichten, die ich kenne", freut sich Werner Reinke auf seine Lesung in hr1.

Pilot muss in "Der Lotse" auf ein Wunder hoffen

"Der Lotse" ist die Geschichte eines Piloten, der an Heiligabend 1957 in seinem einsitzigen Kampfflugzeug auf seinem Heimflug von Celle in Niedersachsen nach Lakenheath in Südengland in Luftnot gerät und auf eine weihnachtliches Wunder hoffen muss, um zu überleben. Ab diesem Zeitpunkt passieren Dinge, die sich mit menschlichem Verstand nicht erfassen lassen.

hr1, hr1 an Heiligabend, 24.12.2020, 21 Uhr